Rusya'da Borcu Olanlara Yaptırım Geliyor: Yurt Dışına Çıkışları Yasaklandı

Rusya'da Borcu Olanlara Yaptırım Geliyor: Yurt Dışına Çıkışları Yasaklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
20.04.2026 - 18:25

Rusya’da borçlarını ödemeyen vatandaşlara yönelik uygulanan yaptırımlar giderek daha da sıkılaşıyor. Federal İcra Memurları Servisi verilerine göre, 1 Ocak 2026 itibarıyla sınır güvenliği sisteminde kayıtlı aktif seyahat yasağı emri sayısı 8,9 milyona ulaştı.

Bu rakam, ülkede borç nedeniyle uygulanan seyahat kısıtlamalarında bugüne kadar kaydedilen en yüksek seviye olarak değerlendirildi.

Borç artışının nedeni ne?

Borç artışının nedeni ne?

RBC tarafından paylaşılan verilere göre, borçlu sayısındaki artışın arkasında 2023 yılında yapılan kapsamlı yasal düzenlemeler bulunuyor.

Daha önce seyahat yasakları 6 aylık sürelerle uygulanırken, yeni sistemde kısıtlamalar borç tamamen ödenene ya da icra dosyası kapanana kadar yürürlükte kalıyor.

Uzmanların “kümülatif etki” olarak tanımladığı bu durum, eski dosyaların sistemden otomatik olarak düşmemesi nedeniyle toplam yasaklı kişi sayısının hızla artmasına yol açtı.

Hangi borçlar yasağa neden oluyor?

Hangi borçlar yasağa neden oluyor?

Rusya'daki mevcut yasalara göre, ödenmemiş borçlar seyahat özgürlüğünün önünde ciddi bir engel oluşturabiliyor. Özellikle nafaka, manevi tazminat ya da bedensel zarar tazminatı gibi hassas kalemlerde borç miktarı 10 bin rubleyi geçtiği anda yurt dışına çıkış yasağı konulabiliyor. Bunlar dışındaki genel borç türlerinde ise kısıtlama uygulanması için borcun 30 bin rublelik sınırı aşması yeterli görülüyor.

Borç nasıl kalkıyor?

Borç nasıl kalkıyor?

Yürürlükteki mevzuat uyarınca, sınır kapılarındaki seyahat engelini aşmanın tek yolu borç yükümlülüğünün tamamen yerine getirilmesi ya da icra dosyasının resmi olarak kapatılmasıdır. Ödeme yapılmadığı veya yasal takip süreci nihayete erdirilmediği müddetçe, yurt dışı çıkış yasağı geçerliliğini korumayı sürdürmektedir.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
