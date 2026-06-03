Sevgili Oğlak, bugün Merkür ile Neptün karesi iletişim ağlarında, yolculuklarda ve yakın çevre ilişkilerinde tam bir kaos yaratıyor. Beklediğin önemli bir kargonun kaybolması, telefonunun arızalanması veya kardeşlerinle aranda geçecek gereksiz bir dedikodu zihnini fazlasıyla yorabilir. Duyduğun her bilgi eksik veya tamamen yanlış aktarılmış olabilir.

Anlaşmalar, kısa vadeli eğitimler veya dijital projeler için hiç uygun bir gün değil. Zihnin o kadar dağınık ki, normalde saniyeler içinde çözeceğin bir matematik hesabında bile hata yapabilirsin. Önemli bir evrak göndereceksen veya bir mülakata katılacaksan kelimelerini önceden dikkatlice yazıp prova yapmalısın.

Peki ya aşk? İletişim kazalarının ilişkinin merkezine oturduğu bir gün. Attığın mesajın otomatik klavye yüzünden yanlış gitmesi veya ses tonunun telefonda soğuk algılanması, partnerinle aranda kocaman bir yanlış anlaşılma yaratabilir. Bekarsan, flört ettiğin kişinin mesajlarındaki 'imla veya üslup' hatalarına takılıp onu tamamen yanlış bir kalıba sokarak şansını kaçırabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...