Sevgili Oğlak, bugün Merkür Yengeç burcuna geçerken tatil sonrası iş hayatında katı kuralları yıkarak sanatsal beyin fırtınalarına ve çılgın doğaçlama fikirlere yönelebilirsin. Haziran ayının ilk gününde toplantılarda sunacağın marjinal projeler yöneticilerini şaşkına çevirerek sana yepyeni bir bütçe onayı getirebilir. İlham perileri sana finansal kapılar aralayabilir.

Yaz mevsiminin tazeleyici enerjisiyle beraber iş çıkışında plansız bir şekilde sokağa çıkıp hiç bilmediğin sokaklarda kaybolmanın tadını çıkarmak isteyebilirsin. Kameralarla fotoğraf çekmek veya anlık gelişen aktivitelere katılmak ruhunu özgürleştirebilir. Bu arada tatlı tesadüflere de teslim olabilirsin.

Peki ya aşk? Gökyüzündeki sürpriz konumlar kalbini yerinden oynatacak harika heyecanlar vadedebilir. Eğer bir ilişkin varsa, partnerinin ansızın yaptığı çılgın bir plan sayesinde ilişkinin rutini kırılarak harika bir heyecan dalgası yaratılabilir. Bekarsan, aniden yağan yaz yağmurunda veya bir kafede tesadüfen karşılaşacağın enerji dolu birisiyle masalsı bir randevu yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...