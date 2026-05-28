29 Mayıs Cuma Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

29 Mayıs 2026, Günlük Burç Yorumu

astroirem Astroloji Editörü
28.05.2026 - 18:01
Bugün gökyüzünde neler oluyor, dikkatle inceledik! Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarının bugünkü aşk, para, sağlık ve kariyer fırsatlarını yorumladık. Peki günlük burç yorumlarına göre 29 Mayıs Cuma gününüz nasıl geçecek? 29 Mayıs Cuma günü Oğlak ve yükselen Oğlak burçlarını neler bekliyor? Bugün günün nasıl geçecek? 

İşte, Oğlak ve yükselen Oğlak burcuna ait günlük burç yorumları...

Sevgili Oğlak ve Yükselen Oğlak Burçları

Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Satürn karesi kuralları yıkarak sanatsal beyin fırtınalarına ve çılgın doğaçlama fikirlere yönelmeni sağlıyor. Toplantılarda sunacağın marjinal projeler yöneticilerini şaşkına çevirerek sana yepyeni bir bütçe onayı getirecektir. İlham perileri sana finansal kapılar aralıyor. Böylece disiplini bir kenara bırakıp yaratıcılığa yelken açıyorsun.

Cuma akşamını plansızca sokağa çıkıp bilmediğin sokaklarda kaybolarak geçirmeye ne dersin? Kameralarla fotoğraf çekmek veya anlık gelişen aktivitelere katılmak ruhunu özgürleştiriyor. Kendini tamamen tesadüflere bırakmanın keyfini sürüyorsun.

Peki ya aşk? Bugün Venüs ile Satürn karesi sürprizlerle kalbini yerinden oynatıyor. İlişkin varsa, partnerinin ansızın yaptığı çılgın bir plan sayesinde ilişkinizin rutini kırılarak harika bir heyecan dalgası yaratılacaktır. Bekarsan, aniden yağan yağmurda veya bir kafede tesadüfen karşılaştığın enerji dolu biriyle masalsı bir randevu yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...

