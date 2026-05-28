Sevgili Oğlak, bugün Venüs ile Satürn karesi kuralları yıkarak sanatsal beyin fırtınalarına ve çılgın doğaçlama fikirlere yönelmeni sağlıyor. Toplantılarda sunacağın marjinal projeler yöneticilerini şaşkına çevirerek sana yepyeni bir bütçe onayı getirecektir. İlham perileri sana finansal kapılar aralıyor. Böylece disiplini bir kenara bırakıp yaratıcılığa yelken açıyorsun.

Cuma akşamını plansızca sokağa çıkıp bilmediğin sokaklarda kaybolarak geçirmeye ne dersin? Kameralarla fotoğraf çekmek veya anlık gelişen aktivitelere katılmak ruhunu özgürleştiriyor. Kendini tamamen tesadüflere bırakmanın keyfini sürüyorsun.

Peki ya aşk? Bugün Venüs ile Satürn karesi sürprizlerle kalbini yerinden oynatıyor. İlişkin varsa, partnerinin ansızın yaptığı çılgın bir plan sayesinde ilişkinizin rutini kırılarak harika bir heyecan dalgası yaratılacaktır. Bekarsan, aniden yağan yağmurda veya bir kafede tesadüfen karşılaştığın enerji dolu biriyle masalsı bir randevu yaşayabilirsin. Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...