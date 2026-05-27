article/comments
article/share
Haberler
Gündem
ÇYDD: "Kayyum Gibi Getirilen Yeni CHP Yönetiminden Bağış Kabul Etmeyeceğiz"

ÇYDD: "Kayyum Gibi Getirilen Yeni CHP Yönetiminden Bağış Kabul Etmeyeceğiz"

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
27.05.2026 - 23:20
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Kemal Kılıçdaroğlu, mahkeme kararıyla CHP Genel Başkanlığı görevini aldı. Yönetim, Özgür Özel yönetimine ait iki aracı genel merkez önünde sergiledi. Araçların üzerine 'satılık haram araç' yazıldı. Ayrıca araçların satılması halinde, gelirin ÇYDD'ye aktarılacağı belirtildi.

ÇYDD'den bu bağışa dair açıklama geldi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

ÇYDD: "Kayyum gibi getirilen yeni CHP yönetiminden bağış kabul etmeyeceğiz."

ÇYDD: "Kayyum gibi getirilen yeni CHP yönetiminden bağış kabul etmeyeceğiz."

Özgür Özel yönetimine ait iki araç, CHP genel merkez önünde sergilendi ve araçların üzerine 'satılık haram araç' yazısı asıldı. Araçların satılması halinde gelirinin Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne (ÇYDD) aktarılacağı bilgisi kamuoyuyla paylaşıldı.

Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği, bu bilginin ardından bir açıklamada bulundu. Açıklamada aşağıdaki ifadelere yer verildi:

'Basına yansıyan haberlerde; Cumhuriyet Halk Partisi yönetimine hukuken son derece tartışmalı bir ihtiyati tedbir kararıyla getirilen ve kamuoyunun geniş kesimlerinin tepkilerine rağmen bu görevi kabul eden Kemal Kılıçdaroğlu yönetimi tarafından gerçekleştirileceği belirtilen bazı satışlardan elde edilecek gelirin derneğimize bağışlanmasının planlandığı öğrenilmiştir. Derneğimiz, kuruluşundan bu yana Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda; hukukun üstünlüğünü, demokrasiyi ve hukuk devletini savunan, temel hak ve özgürlüklerin korunması için mücadele eden ve çalışmalarını partiler üstü sürdüren bir sivil toplum örgütüdür.

37 yıldır kararlılıkla savunduğumuz bu ilkeler gereği; demokratik hayatın vazgeçilmez unsurları olan siyasi partilerin, özellikle de ana muhalefet partisinin yönetimine, olağan demokratik süreçler ve kurultay iradesi dışında kayyum niteliğinde bir müdahaleyle getirilen bir yönetimden gelecek herhangi bir bağışın derneğimiz tarafından kabul edilmesi mümkün değildir.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın