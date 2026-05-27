Kemal Kılıçdaroğlu "Kurultay Olacak mı?" Sorusunu Yanıtladı

Kılıçdaroğlu bu soruyu 'Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani sorun yok.' ifadeleriyle yanıtladı.

Tedbir kararının uzun sürmesini ihtimali de 'Tedbir uzun sürse Yargıtay'daki durum yani bir seneyi bulsa kurultaya o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz, doğru mudur? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay için?' sorusuyla yönetildi.

Kılıçdaroğlu 'Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler.' erken kurultay çağrılarına kapıyı kapattı.