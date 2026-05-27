Kemal Kılıçdaroğlu "Kurultay Olacak mı?" Sorusunu Yanıtladı

Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
27.05.2026 - 12:33
Mutlak butlan kararıyla CHP Genel Başkanlığı'na geri dönen Kemal Kılıçdaroğlu bu sabah gazetecilerin sorularını yanıtladı. Özgür Özel ve Devlet Bahçeli başta olmak üzere pek çok siyasinin yeni kurultay talep etmesi üzerine Kılıçdaroğlu'na bu soru soruldu. Kılıçdaroğlu kurultayın ne zaman yapılabileceğini açıkladı.

"Mesela kurultay çağrıları var. En yakın zamanda kurultay, şu an kurultay gündeminizde mi? Mesela 9 Eylül tarihi ve kurultay çağrılarına nasıl yaklaşıyorsunuz?" sorusuna şu yanıtı verdi.

Kılıçdaroğlu bu soruyu 'Kurultay yapacağız arkadaşlar. Kurultaysız bir parti olur mu? Kurultay yapılacak. Tabii bunun için kurultayın yasal zeminde yapılması lazım. Tedbir kararı var, tedbir kararı kalktıktan sonra kurultay yapılır yani sorun yok.' ifadeleriyle yanıtladı.

Tedbir kararının uzun sürmesini ihtimali de 'Tedbir uzun sürse Yargıtay'daki durum yani bir seneyi bulsa kurultaya o zaman bir sene sonra gidilecek diye anlıyoruz, doğru mudur? Hani Yargıtay'dan kararın kesinleşmesi beklenecek kurultay için?' sorusuyla yönetildi.

Kılıçdaroğlu 'Şimdi onu hukukçular biliyor. Ben de hukukçu arkadaşlara söyledim. Dedim ki kurultay olması yönünde zaman zaman ifadeler, talepler, dilekler bize yansıyor. Biz bunu en kısa sürede nasıl yapabiliriz diye. Onlar bize tedbir kararı olduğu sürece bunu yapamazsınız ama tedbir kararı kalktıktan sonra kurultayı yapabilirsiniz dediler.' erken kurultay çağrılarına kapıyı kapattı.

Yeni kurultay için MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de çağrıda bulunmuştu.

İki ismi de telefonla arayarak bayramlaşan MHP lideri kurultayın yapılması gerektiğini belirterek 9 Eylül tarihini işaret etmişti.

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
