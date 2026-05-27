Mavi Ay Dolunayı'ndan En Çok Etkilenecek 4 Burç!

Yay burcu için bu dönem, uzun süredir içinde tuttuğu düşünceleri netleştirme ve hayatında yeni bir yön belirleme zamanı olabilir. Özgürlük ihtiyacı artarken, kendisini sınırlayan ilişkiler, işler ya da düşünce kalıpları daha görünür hale gelebilir.

Bu dolunay Yay burcuna özellikle “artık ne istiyorum?” sorusunu sordurabilir. İş hayatında tamamlanması gereken bir süreç, kişisel yaşamda alınması gereken bir karar ya da ertelenmiş bir yüzleşme gündeme gelebilir. İçsel olarak hafiflemek isteyen Yay burcu, bu dönemde eski yüklerini bırakmaya daha hazır hissedebilir.