Mavi Ay Dolunayı'ndan En Çok Etkilenecek 4 Burç!

Gökçe Cici
27.05.2026 - 12:27
Gökyüzünde 31 Mayıs 2026’da Yay burcunda gerçekleşecek Mavi Ay Dolunayı, astroloji takipçileri için dikkat çeken etkiler taşıyor. Bu özel dolunayın özgürlük, dürüstlük, hakikat arayışı ve ruhsal arınma temalarını öne çıkaracağı düşünülüyor. Yaklaşık 2,7 yılda bir yaşanan bu döngü, özellikle içsel farkındalık ve eski yüklerden kurtulma isteğini artırabilir.

Mavi Ay Dolunayı Yay burcunda gerçekleşeceği için bu süreçten en doğrudan etkilenecek burçların başında Yay geliyor.

Yay burcu için bu dönem, uzun süredir içinde tuttuğu düşünceleri netleştirme ve hayatında yeni bir yön belirleme zamanı olabilir. Özgürlük ihtiyacı artarken, kendisini sınırlayan ilişkiler, işler ya da düşünce kalıpları daha görünür hale gelebilir.

Bu dolunay Yay burcuna özellikle “artık ne istiyorum?” sorusunu sordurabilir. İş hayatında tamamlanması gereken bir süreç, kişisel yaşamda alınması gereken bir karar ya da ertelenmiş bir yüzleşme gündeme gelebilir. İçsel olarak hafiflemek isteyen Yay burcu, bu dönemde eski yüklerini bırakmaya daha hazır hissedebilir.

Yay burcundaki dolunay, İkizler burcunun karşıt aksında gerçekleştiği için ilişkiler, iletişim ve sosyal çevre konularını öne çıkarabilir.

İkizler burcu için bu süreç, bazı insanlarla arasındaki bağları yeniden değerlendirme zamanı olabilir. Kimin gerçekten yanında olduğu, kimin yalnızca enerjisini tükettiği daha net görülebilir.

Hava grubu etkisiyle İkizler burcu sosyal çevresinde bir ayıklama sürecine girebilir. Arkadaşlıklar, ortaklıklar ve yakın iletişim kurduğu kişiler konusunda daha seçici davranabilir. Bu dolunay, İkizler için kalabalıklar içinde kendini daha iyi duyma ve gereksiz ilişkilerden uzaklaşma fırsatı getirebilir.

Başak burcu için Mavi Ay Dolunayı, düzen, sorumluluklar ve gelecek planları konusunda önemli farkındalıklar getirebilir.

Uzun süredir kontrol etmeye çalıştığı bazı konular artık daha fazla yorucu hale gelebilir. Bu süreçte Başak burcu, hem iş hayatında hem de günlük yaşamında kendisini yoran yükleri ayıklamak isteyebilir.

Toprak grubu etkisiyle Başak burcu bu dönemde para, iş düzeni ya da emeklerinin karşılığıyla ilgili bir gelişme yaşayabilir. Ancak bu dolunayın asıl etkisi, Başak’ın her şeyi kusursuz yönetme isteğini biraz bırakıp daha sade ve rahat bir düzene yönelmesi olabilir.

Balık burcu, Mavi Ay Dolunayını duygusal ve içsel açıdan yoğun hissedebilecek burçlardan biri.

Bu dönem, geçmişten gelen kırgınlıklar, bastırılmış duygular ve iç dünyada tamamlanmamış konular yeniden gündeme gelebilir. Balık burcu için bu dolunay, bir kapanış ve ruhsal temizlik etkisi yaratabilir.

Su grubu etkisiyle Balık burcu yoğun bir içsel iyileşme ve farkındalık döneminden geçebilir. Bu süreçte sezgilerini daha güçlü hissedebilir, bazı konularda artık kendini kandırmak istemeyebilir. Mavi Ay Dolunayı, Balık için hem duygusal yüklerden arınma hem de daha sağlıklı sınırlar koyma zamanı olabilir.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
