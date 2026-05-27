Ankara'daki NATO Zirvesi Öncesi Ankara'da Önlemler Artırıldı: Memurlara 1 Hafta İzin

Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
27.05.2026 - 13:01
Cumhurbaşkanlığı, 7-8 Temmuz’da Ankara’da düzenlenecek NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş çaplı önlemler alınacağını açıkladı. Kararlar kapsamında bazı ilçelerde kamu personeline idari izin verilirken, konser, mezuniyet töreni ve benzeri toplu etkinliklerin düzenlenmemesi istendi.

Memurlara bir hafta izin verilecek.

Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği, 7-8 Temmuz 2026 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilecek NATO Zirvesi nedeniyle başkentte geniş kapsamlı idari tedbirlerin uygulanacağını duyurdu.

Recep Tayyip Erdoğan’ın onayıyla yayımlanan yazıda, bazı ilçelerde kamu personeline idari izin verilmesi ve çeşitli etkinliklerin sınırlandırılması talep edildi.

Cumhurbaşkanlığı Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü tarafından gönderilen genelgede; Altındağ, Çankaya, Etimesgut, Gölbaşı, Keçiören, Mamak, Pursaklar, Sincan ve Yenimahalle’de bulunan kamu kurumlarında görev yapan personelin büyük bölümünün 6-12 Temmuz haftasında idari izinli sayılacağı belirtildi.

Acil durumlar için görevde olacak personeli Valilik belirleyecek.

Hürriyet’te yer alan habere göre, zirve kapsamında görev alacak personel ile “kritik hizmet alanlarında” çalışan kamu görevlileri idari izin uygulamasının dışında bırakılacak. Sağlık, güvenlik, ulaşım, altyapı, haberleşme, itfaiye, afet ve acil durum yönetimi gibi alanlarda görev yapan personele ilişkin düzenlemelerin kapsamı ise Ankara Valiliği tarafından belirlenecek.

Diğer organizasyonlar da yapılmayacak.

Aynı hafta boyunca Ankara genelinde sınav, sempozyum, panel, mezuniyet töreni, şenlik, konser, eğlence ve kutlama gibi toplu etkinliklerin planlanmaması da istendi. Ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarından, zirve sürecinde ihtiyaç duyulacak koordinasyon ve destek çalışmalarının eksiksiz şekilde yürütülmesi talep edildi.

Hakkı Susmaz imzasıyla yayımlanan resmi yazının; bakanlıklar, bağlı kamu kurumları, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve yüksek yargı organları dahil çok sayıda kuruma gönderildiği belirtildi.

Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
