Evinin Önünden Kaçırılan İBB Yöneticisi Erhan Karaal Kurtarıldı, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı.

Tuzla’da bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2’sinin dün, 5’inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Erhan Karaal Tuzla’daki bir adreste atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulundu. Olay yerinde biri vardı, silahlıydı. Yemek getirdiğini söyledi. Şüphelinin 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.