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Evinin Önünden Kaçırılan İBB Yöneticisi Erhan Karaal Kurtarıldı, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Evinin Önünden Kaçırılan İBB Yöneticisi Erhan Karaal Kurtarıldı, 7 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
19.06.2026 - 07:45 Son Güncelleme: 19.06.2026 - 08:12
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Kimliği belirsiz kişiler tarafından evinin önünden kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Erhan Karaal, polis ekiplerinin çalışmaları sonucu bulundu. Karaal'ın kaçırılmasına ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında 7 kişi gözaltına alındı.

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Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucunda bu sabah saat 6.30 sıralarında bulundu.

Kimliği belirsiz kişilerce önceki gün kaçırılan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal, emniyet birimlerinin titiz çalışması sonucunda bu sabah saat 6.30 sıralarında bulundu.

Edinilen bilgiye göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Vekili Erhan Karaal 17 Haziran Çarşamba günü İstanbul Maltepe'de kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı. Olayla ilgili olarak İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı şüphelilerin yakalanması için soruşturma başlattı. Yürütülen soruşturma çerçevesinde olayla ilgili dün 2 kişi gözaltına alındı.

İstanbul polisi şehir kameralarını mercek altına aldı, kurulan bir ekiple Erhan Karaal'ı kurtarma çalışması başlattı. Maltepe’de evinin çevresinde kaçırıldığı duyurulan Karaal, düzenlenen operasyon ile kurtarıldı. 

Tuzla’da bulunan Karaal’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, 2’sinin dün, 5’inin de gece saatlerinde olmak üzere toplam 7 şüphelinin yakalanarak gözaltına alındığı öğrenildi.

Gazeteci Dilek Yaman Demir'in haberine göre; Erhan Karaal Tuzla’daki bir adreste atıl şekilde bulunan prefabrik yapıda elleri kolları bağlı olarak bulundu. Olay yerinde biri vardı, silahlıydı. Yemek getirdiğini söyledi. Şüphelinin 22 suç kaydı olduğu ortaya çıktı.

Erhan Karaal kim?

Erhan Karaal kim?

1 Kasım 2019 tarihinde İBB Kültür A.Ş.'de Mali İşler Müdürü olarak göreve başlayan Erhan Karaal, 12 Mayıs 2025'te Mali ve İdari İşler Genel Müdür Yardımcısı Vekili olarak atandı.

İşletme bölümü mezunu olan Karaal evli ve iki çocuk babası.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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