Otobüs Koltukları Neden Karmaşık Desenli Yapılıyor?
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Toplu taşıma araçlarındaki koltuklarda birbirine karışan çizgiler, geometrik şekiller ve parlak renkler sıklıkla kullanılıyor. İlk bakışta modası geçmiş görünen bu tasarımlar, aslında koltukların yoğun kullanım sırasında daha uzun süre temiz ve bakımlı görünmesini sağlıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Karmaşık desenler kir ve aşınmayı gizliyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Moquette kumaş yoğun kullanıma dayanacak şekilde üretiliyor
Desenler ulaşım hatlarına görsel kimlik de kazandırıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın