Otobüs Koltukları Neden Karmaşık Desenli Yapılıyor?

Otobüs ve tren koltuklarında tek renkli kumaş kullanılması halinde küçük lekeler, tozlar ve sürtünme izleri kolayca fark edilebiliyor. Birbirini kesen çizgilerden ve farklı renklerden oluşan desenler ise gözün belirli bir noktaya odaklanmasını zorlaştırıyor.

Ortaya çıkan görsel karmaşa, dökülen içeceklerden kalan küçük izleri ve kumaştaki renk değişimlerini daha az görünür hale getiriyor. Genellikle orta ve koyu tonların tercih edilmesi de koltukların seferler arasında daha temiz görünmesine yardımcı oluyor.

Desenlerin lekeleri gizlemesi, koltukların temizlenmediği anlamına gelmiyor. Tasarım yalnızca temizlik yapılana kadar günlük kullanım izlerinin yolcuların dikkatini çekmesini engelliyor.