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Yaşam
Otobüs Koltukları Neden Karmaşık Desenli Yapılıyor?

Otobüs Koltukları Neden Karmaşık Desenli Yapılıyor?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 13:27
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Toplu taşıma araçlarındaki koltuklarda birbirine karışan çizgiler, geometrik şekiller ve parlak renkler sıklıkla kullanılıyor. İlk bakışta modası geçmiş görünen bu tasarımlar, aslında koltukların yoğun kullanım sırasında daha uzun süre temiz ve bakımlı görünmesini sağlıyor.

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Karmaşık desenler kir ve aşınmayı gizliyor

Karmaşık desenler kir ve aşınmayı gizliyor

Otobüs ve tren koltuklarında tek renkli kumaş kullanılması halinde küçük lekeler, tozlar ve sürtünme izleri kolayca fark edilebiliyor. Birbirini kesen çizgilerden ve farklı renklerden oluşan desenler ise gözün belirli bir noktaya odaklanmasını zorlaştırıyor.

Ortaya çıkan görsel karmaşa, dökülen içeceklerden kalan küçük izleri ve kumaştaki renk değişimlerini daha az görünür hale getiriyor. Genellikle orta ve koyu tonların tercih edilmesi de koltukların seferler arasında daha temiz görünmesine yardımcı oluyor.

Desenlerin lekeleri gizlemesi, koltukların temizlenmediği anlamına gelmiyor. Tasarım yalnızca temizlik yapılana kadar günlük kullanım izlerinin yolcuların dikkatini çekmesini engelliyor.

Moquette kumaş yoğun kullanıma dayanacak şekilde üretiliyor

Moquette kumaş yoğun kullanıma dayanacak şekilde üretiliyor

Toplu taşıma koltuklarında kullanılan dayanıklı döşeme kumaşı “moquette” olarak adlandırılıyor. Yün ağırlıklı ve sık dokunmuş yapısı, kumaşın sürekli oturulmaya, sürtünmeye ve uzun süreli kullanıma karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Moquette kumaşın yüzeyindeki kısa ve yoğun lifler kolayca ezilmiyor. Dokuma sırasında desenin kumaşın içine işlenmesi de baskılı yüzeylerde görülebilen hızlı solma ve silinme sorununu azaltıyor.

Desenler ulaşım hatlarına görsel kimlik de kazandırıyor

Desenler ulaşım hatlarına görsel kimlik de kazandırıyor

Koltuk desenleri yalnızca kir ve yıpranmayı saklamak için tasarlanmıyor. Ulaşım şirketleri kullandıkları renk ve şekiller aracılığıyla araçlarına ayırt edici bir görünüm kazandırıyor.

Bazı kentlerde farklı hatlar, araç modelleri veya hizmet dönemleri için ayrı koltuk desenleri hazırlanıyor. Yerel simgelerden, istasyon mimarisinden ve kentin renklerinden esinlenen tasarımlar zamanla ulaşım ağının görsel kimliğinin bir parçasına dönüşebiliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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