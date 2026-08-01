article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Dev Taşları Yapboz Gibi Birleştirerek Duvar Yaptılar! Hiç Beton Kullanılmadı

Dev Taşları Yapboz Gibi Birleştirerek Duvar Yaptılar! Hiç Beton Kullanılmadı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 14:04
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Peru’daki Cusco ve Machu Picchu’da bulunan İnka duvarlarında taşların arasında beton veya bağlayıcı harç kullanılmadı. Buna rağmen dev taş bloklarla örülen yapıların önemli bir bölümü yaklaşık 500 yıldır ayakta ve bölgedeki çok sayıda depremi atlattı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Taşları harç kullanmadan birbirine uyarladılar

Taşları harç kullanmadan birbirine uyarladılar

İnka ustaları, farklı büyüklük ve biçimlerdeki taşları yan yana getirerek aralarında çok az boşluk kalacak şekilde işledi. Her blok, çevresindeki taşlarla bir yapboz parçası gibi uyum sağlayacak biçimde tekrar tekrar yontuldu.

Duvarların sağlamlığı yalnızca kullanılan taşların ağırlığından kaynaklanmıyor. Blokların çok sayıda yüzeyden birbirine temas etmesi, yükün duvar boyunca dağılmasını sağlıyor. Harç bulunmamasına rağmen yer çekimi, sürtünme ve taşların birbirine geçen biçimleri yapıyı bir arada tutuyor.

Harçsız sistem deprem hareketine uyum sağlayabiliyor

Harçsız sistem deprem hareketine uyum sağlayabiliyor

Sert ve tek parça haline getirilen bir duvar, güçlü yer hareketleri sırasında çatlayabiliyor. İnka duvarlarındaki ayrı bloklar ise deprem sırasında sınırlı ölçüde hareket edebiliyor ve sarsıntı sona erdiğinde ağırlıklarıyla tekrar yerlerine oturabiliyor.

İçe doğru hafifçe eğilen duvarlar, çokgen biçimli bloklar ve trapez şeklindeki kapı ile pencere açıklıkları da yapıların deprem direncini artırıyor. Sonraki dönemlerde aynı bölgede inşa edilen bazı yapılar depremlerde ağır hasar görürken İnka taş işçiliğinin örnekleri ayakta kalmayı başardı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın