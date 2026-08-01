Dev Taşları Yapboz Gibi Birleştirerek Duvar Yaptılar! Hiç Beton Kullanılmadı

İnka ustaları, farklı büyüklük ve biçimlerdeki taşları yan yana getirerek aralarında çok az boşluk kalacak şekilde işledi. Her blok, çevresindeki taşlarla bir yapboz parçası gibi uyum sağlayacak biçimde tekrar tekrar yontuldu.

Duvarların sağlamlığı yalnızca kullanılan taşların ağırlığından kaynaklanmıyor. Blokların çok sayıda yüzeyden birbirine temas etmesi, yükün duvar boyunca dağılmasını sağlıyor. Harç bulunmamasına rağmen yer çekimi, sürtünme ve taşların birbirine geçen biçimleri yapıyı bir arada tutuyor.