Şoke Eden Gelişme: Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne Veda Ediyor!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması beklenen Feyza Civelek'in akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın