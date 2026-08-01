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Şoke Eden Gelişme: Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne Veda Ediyor!

Şoke Eden Gelişme: Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne Veda Ediyor!

Kızılcık Şerbeti
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 14:39
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Show TV'nin fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in yasaklı madde test sonucu pozitif çıkmıştı. Rol arkadaşı Doğukan Güngör gibi dizi kadrosundan çıkarılması beklenen Feyza Civelek'in akıbeti belli oldu. Birsen Altuntaş, Feyza Civelek'in Kızılcık Şerbeti'ne veda ettiğini duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Kızılcık Şerbeti'nde Nilay dönemi sona erdi! Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor.

Cuma akşamlarının fenomen dizisi Kızılcık Şerbeti'nde Nilay karakterine hayat veren Feyza Civelek'in dizideki akıbeti bir süredir belirsizliğini koruyordu. Yasaklı madde test sonucunun pozitif çıkmasının ardından Feyza Civelek'in dizi kadrosundan ayrılması yönünde paylaşımlar gelmişti. Rol arkadaşı Doğukan Güngör gibi diziden çıkarılacağı düşünülen Feyza Civelek hakkında karar verildi!

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Kızılcık Şerbeti'nde 4 sezondur Nilay'a hayat veren Feyza Civelek, diziye veda etti. Feyza Civelek, Kızılcık Şerbeti'nin 5. sezonunda yer almayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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