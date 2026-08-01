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Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Hayal Köseoğlu'ndan Yanıt Geldi

Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Hayal Köseoğlu'ndan Yanıt Geldi

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 11:56
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Muhtemel Aşk dizisinin erken final yapacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, dizinin oyuncusu Hayal Köseoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Başarılı oyuncu, canlı yayında çıkan söylentilere yanıt verdi.

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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.

Reytinglerde üst sıralarda yer almasına rağmen dizinin erken final yapacağı yönündeki söylentiler, izleyicileri endişelendirdi. Başrollerini Ayça Ayşin Turan, Ekin Koç ve Feyyaz Şerifoğlu'nun paylaştığı dizide Melis karakterine hayat veren Hayal Köseoğlu, çıkan iddialara canlı yayında yanıt verdi.

TikTok'ta takipçileriyle buluşan başarılı oyuncu, final söylentilerini kesin bir dille yalanlayarak 'Arkadaşlar final olmayacak. Ne finali kız, çalışıyoruz arılar gibi. Bir günde 6 milyon izlenen dizi final mi olur?' ifadelerini kullandı.

Hayal Köseoğlu'nun açıklaması, dizinin hayranlarına rahat bir nefes aldırdı.

Buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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