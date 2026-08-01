Muhtemel Aşk'ın Final Yapacağı İddiasına Hayal Köseoğlu'ndan Yanıt Geldi
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Muhtemel Aşk dizisinin erken final yapacağı yönündeki iddialar sosyal medyada gündem olurken, dizinin oyuncusu Hayal Köseoğlu'ndan beklenen açıklama geldi. Başarılı oyuncu, canlı yayında çıkan söylentilere yanıt verdi.
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Show TV'nin yaz sezonuna damga vuran dizisi Muhtemel Aşk hakkında ortaya atılan final iddiası sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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