"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Paris'te Evlendi
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Henüz çocuk yaşta 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanıyla hafızalarımıza kazınan Thylane Blondeau, dünyaevine girdi. 6 yaşında gelen şöhreti ve güzelliği ile tanınan Fransız model Blondeau, Paris'te Ben Attal ile evlendi.
İşte düğünden görüntüler!
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2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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