"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Paris'te Evlendi

Thylane Blondeau ve Ben Attal'ın aşkı 2020 yılında başladı. Uzun süredir birlikte olan çift, Mart 2026'da Yunanistan'da gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından Paris'te düzenlenen zarif bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Paris'in 16. arrondissement bölgesindeki belediye binasında gerçekleşen törende Thylane Blondeau, kendisi için özel hazırlanan Eva Bouskila Bridal imzalı gelinliğiyle dikkat çekti. Uzun beyaz elbisesini arka kısmındaki düğme detaylı pelerinle tamamlayan ünlü model, sade ama zamansız gelin görünümüyle beğeni topladı.

Ünlü model, düğün öncesi hazırlıklarından ve özel anlarından kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, hayalindeki gelinliğe kavuştuğunu ve sade, modern, zamansız bir düğün istediğini ifade etti.