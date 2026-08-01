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Yaşam
"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Paris'te Evlendi

"Dünyanın En Güzel Kızı" Thylane Blondeau Paris'te Evlendi

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Yaşam Editörü
01.08.2026 - 12:01
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Henüz çocuk yaşta 'Dünyanın en güzel kızı' ünvanıyla hafızalarımıza kazınan Thylane Blondeau, dünyaevine girdi. 6 yaşında gelen şöhreti ve güzelliği ile tanınan Fransız model Blondeau, Paris'te Ben Attal ile evlendi. 

İşte düğünden görüntüler! 

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6 Yaşından Beri Dünyanın Gözü Üzerinde!

6 Yaşından Beri Dünyanın Gözü Üzerinde!

Thylane Blondeau'nun adı henüz 6 yaşındayken dünya basınında duyuldu. 2006 yılında Vogue Enfants tarafından 'dünyanın en güzel kızı' olarak gösterilen Blondeau, küçük yaşta başlayan modellik kariyerini ilerleyen yıllarda profesyonel bir kariyere dönüştürdü.

Jean Paul Gaultier ile podyuma çıkan, daha sonra önemli moda markalarıyla çalışan Blondeau, çocukluk dönemindeki büyük ilgiden sonra kendi yolunu çizerek moda dünyasında kalıcı bir yer edinmeyi başardı.

Paris'te Hayallerindeki Düğünü Yaptı

Paris'te Hayallerindeki Düğünü Yaptı

25 yaşındaki model, Fransız aktör ve DJ Ben Attal ile Paris'te düzenlenen törenle hayatını birleştirdi.

Çiftin düğünü şehir atmosferiyle dikkat çekerken, Blondeau'nun gelin görünümü de büyük ilgi gördü. Ünlü model, pelerin detaylı zarif bir gelinlik tercih etti. Sade makyajı, doğal saç stili ve elindeki kala zambaklarıyla klasik ama modern bir görünüm oluşturdu.

Düğüne Klasik Otomobille Geldi

Düğüne Klasik Otomobille Geldi

Thylane Blondeau ve Ben Attal, tören alanına klasik bir Porsche 356 Speedster ile geldi. Paris sokaklarında gerçekleşen bu nostaljik yolculuk, düğünün en dikkat çeken detaylarından biri oldu.

2020'de Başlayan Aşk Hikayesi

2020'de Başlayan Aşk Hikayesi

Thylane Blondeau ve Ben Attal'ın aşkı 2020 yılında başladı. Uzun süredir birlikte olan çift, Mart 2026'da Yunanistan'da gerçekleşen romantik evlilik teklifinin ardından Paris'te düzenlenen zarif bir törenle hayatlarını birleştirdi.

Paris'in 16. arrondissement bölgesindeki belediye binasında gerçekleşen törende Thylane Blondeau, kendisi için özel hazırlanan Eva Bouskila Bridal imzalı gelinliğiyle dikkat çekti. Uzun beyaz elbisesini arka kısmındaki düğme detaylı pelerinle tamamlayan ünlü model, sade ama zamansız gelin görünümüyle beğeni topladı.

Ünlü model, düğün öncesi hazırlıklarından ve özel anlarından kareleri sosyal medya hesabından paylaşırken, hayalindeki gelinliğe kavuştuğunu ve sade, modern, zamansız bir düğün istediğini ifade etti.

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Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL
Yaşam Editörü
2017 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi'nden mezun oldum. Öğrencilik yıllarımda editör asistanlığı ve öğretmenlik yaptım. Bu sürecin sonunda kariyerime editör olarak devam etmek istediğime karar verdim. 2022 yılının Kasım ayından beri ise Onedio bünyesinde çalışıyorum. Siz değerli okurlarımıza hayata dair güncel ve ilginç bilgiler aktarıyorum.
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