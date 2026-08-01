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Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, Kanal D'nin İddialı Dizisinde

Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, Kanal D'nin İddialı Dizisinde

yerli dizi Kuruluş Osman
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 09:06
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ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kuruluş Osman'da ilk başrol deneyimini yaşayan Özge Törer, burada Burak Özçivit'le partner olup Bala Hatun karakterine hayat vermişti. Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'a veda eden Özge Törer'in yeni dizisi merak edilirken beklenen haber geldi. Genç oyuncu Özge Törer, Kanal D'nin iddialı dizisinden başrol teklifi aldı.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.

ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.

ATV'nin uzun yıllar ekranda kalan fenomen dizisi Kuruluş Osman'da Bala Hatun karakterine hayat veren Özge Törer, dizide Burak Özçivit'le başrolü paylaşarak ilk başrol deneyimini yaşamıştı. Burak Özçivit'in projeden ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'a veda eden genç oyuncunun yeni adresi merak ediliyordu.

Beklenen haber geldi. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Özge Törer, Kanal D için hazırlanan yeni dizinin başrolü için teklif aldı.

Kanal D'nin Karakuyu dizisi için Özge Törer'e teklif gitti! Özge Törer, Savcı Ferda olarak geri dönüyor.

Kanal D'nin Karakuyu dizisi için Özge Törer'e teklif gitti! Özge Törer, Savcı Ferda olarak geri dönüyor.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Savcı Ferda'nın adalet ve onur mücadelesini konu alacak Karakuyu'da başrol için Özge Törer ile son aşamaya gelindi. Başarılı oyuncunun projeyle imza aşamasında olduğu belirtiliyor.

İlk etapta çekimlerin Sivas'ın Divriği ilçesinde yapılması planlanırken, ulaşım şartları nedeniyle yapım ekibinin Tokat seçeneği üzerinde durduğu öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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