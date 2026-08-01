Kuruluş Osman'ın Bala Hatun'u Özge Törer, Kanal D'nin İddialı Dizisinde
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ATV'nin bir döneme damga vuran dizisi Kuruluş Osman'da ilk başrol deneyimini yaşayan Özge Törer, burada Burak Özçivit'le partner olup Bala Hatun karakterine hayat vermişti. Burak Özçivit'in kadrodan ayrılmasının ardından Kuruluş Osman'a veda eden Özge Törer'in yeni dizisi merak edilirken beklenen haber geldi. Genç oyuncu Özge Törer, Kanal D'nin iddialı dizisinden başrol teklifi aldı.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin uzun soluklu dizisi Kuruluş Osman'ın başrolü Özge Törer'in yeni projesi netleşmeye başladı.
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Kanal D'nin Karakuyu dizisi için Özge Törer'e teklif gitti! Özge Törer, Savcı Ferda olarak geri dönüyor.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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