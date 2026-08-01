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Jasmine'in Başrolü Asena Keskinci Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere İlk Yanıt

Jasmine'in Başrolü Asena Keskinci Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere İlk Yanıt

Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
01.08.2026 - 09:43
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Jasmine dizisi nedeniyle uzun süre eleştirilerin odağında kalan Asena Keskinci, sessizliğini bozdu. Genç oyuncu, tartışma yaratan proje hakkında yaptığı açıklamada kendisine yöneltilen eleştirilerle ilgili ilk kez konuştu.

KAYNAK: Gece Muhabiri/ Samet Aday

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Jasmine dizisinin başrol oyuncusu Asena Keskinci, ilk kez eleştirilere yanıt verdi.

Jasmine dizisinin başrol oyuncusu Asena Keskinci, ilk kez eleştirilere yanıt verdi.

Müstehcen sahneleri nedeniyle uzun süre gündemde kalan ve RTÜK tarafından 'millî ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı' bulunduğu gerekçesiyle katalogdan çıkarılan Jasmine dizisinin başrolü Asena Keskinci, yer aldığı sahneler nedeniyle uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

HBO Max kütüphanesinden şubat ayında kaldırılan dizide rol alan genç oyuncu, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda proje hakkında yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asena Keskinci, dizinin yalnızca belirli sahneleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Senaryonun tamamını bilmeden kitabı kapağına göre yargılamak, birazcık saptırılmasını sağlıyor. Projenin bazı kesimler için hassas olduğunu ben de kabul ediyorum. Orada çok derinlikli bir hikâye var. Aldığım eleştiriler zaman zaman beni de üzdü. Ben de bir annenin evladıyım.'

Asena Keskinci'nin röportajını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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