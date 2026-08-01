Jasmine'in Başrolü Asena Keskinci Sessizliğini Bozdu! Eleştirilere İlk Yanıt

Müstehcen sahneleri nedeniyle uzun süre gündemde kalan ve RTÜK tarafından 'millî ve manevi değerlere, genel ahlâka aykırı' bulunduğu gerekçesiyle katalogdan çıkarılan Jasmine dizisinin başrolü Asena Keskinci, yer aldığı sahneler nedeniyle uzun süre sosyal medyada gündem olmuştu.

HBO Max kütüphanesinden şubat ayında kaldırılan dizide rol alan genç oyuncu, Gece Muhabiri'ne verdiği röportajda proje hakkında yapılan eleştirilere ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Asena Keskinci, dizinin yalnızca belirli sahneleri üzerinden değerlendirilmemesi gerektiğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

'Senaryonun tamamını bilmeden kitabı kapağına göre yargılamak, birazcık saptırılmasını sağlıyor. Projenin bazı kesimler için hassas olduğunu ben de kabul ediyorum. Orada çok derinlikli bir hikâye var. Aldığım eleştiriler zaman zaman beni de üzdü. Ben de bir annenin evladıyım.'