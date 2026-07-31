Disney Bu Kez Tam İsabet Yaptı! Yeni Rapunzel Sosyal Medyayı Büyüledi
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Disney'nin yıllardır merakla beklenen canlı aksiyon Tangled (Karmakarışık) uyarlaması için geri sayım sürerken, setten sızan ilk görüntüler sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Rapunzel karakterine hayat verecek genç oyuncu Teagan Croft, kostümü ve karaktere olan benzerliğiyle daha şimdiden izleyicilerden tam not aldı. Son yıllarda canlı aksiyon filmlerindeki oyuncu seçimleri nedeniyle sık sık eleştirilen Disney, bu kez yaptığı cast tercihiyle kullanıcıların beğenisini kazandı.
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Disney'in 2010 yılında vizyona giren Tangled (Karmakarışık) filmi, yıllardır beklenen canlı aksiyon uyarlamasıyla yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
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İlk set fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ise sosyal medyada adeta yıkıldı.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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