Disney Bu Kez Tam İsabet Yaptı! Yeni Rapunzel Sosyal Medyayı Büyüledi

Flynn Rider ile Rapunzel'in unutulmaz aşkı ve görsel dünyasıyla milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kuran animasyon, Disney tarihinin en ikonik yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Disney'in son yıllarda peş peşe hayata geçirdiği canlı aksiyon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan Tangled, daha ilk duyurulduğu günden itibaren sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Özellikle Rapunzel'i kimin canlandıracağı aylar boyunca tartışılırken, açıklanan oyuncu kadrosu beklentilerin de ötesinde olumlu karşılandı.

Canlı aksiyon uyarlamasında Rapunzel karakterine Avustralyalı genç oyuncu Teagan Croft hayat veriyor. Daha önce özellikle Titans dizisindeki Raven performansıyla dikkat çeken Croft, Disney'in uzun süren seçmelerinin ardından rolü almaya hak kazandı.

Sektörde konuşulan bilgilere göre Disney, Rapunzel karakteri için yalnızca ünlü isimleri değil, dünyanın birçok farklı ülkesinden genç oyuncuları da değerlendirdi.