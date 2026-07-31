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Disney Bu Kez Tam İsabet Yaptı! Yeni Rapunzel Sosyal Medyayı Büyüledi

Disney Bu Kez Tam İsabet Yaptı! Yeni Rapunzel Sosyal Medyayı Büyüledi

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
31.07.2026 - 15:27 Son Güncelleme: 31.07.2026 - 15:30
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Disney'nin yıllardır merakla beklenen canlı aksiyon Tangled (Karmakarışık) uyarlaması için geri sayım sürerken, setten sızan ilk görüntüler sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Rapunzel karakterine hayat verecek genç oyuncu Teagan Croft, kostümü ve karaktere olan benzerliğiyle daha şimdiden izleyicilerden tam not aldı. Son yıllarda canlı aksiyon filmlerindeki oyuncu seçimleri nedeniyle sık sık eleştirilen Disney, bu kez yaptığı cast tercihiyle kullanıcıların beğenisini kazandı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Disney'in 2010 yılında vizyona giren Tangled (Karmakarışık) filmi, yıllardır beklenen canlı aksiyon uyarlamasıyla yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Disney'in 2010 yılında vizyona giren Tangled (Karmakarışık) filmi, yıllardır beklenen canlı aksiyon uyarlamasıyla yeniden sinemaseverlerin karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Flynn Rider ile Rapunzel'in unutulmaz aşkı ve görsel dünyasıyla milyonlarca izleyicinin gönlünde taht kuran animasyon, Disney tarihinin en ikonik yapımlarından biri olarak kabul ediliyor.

Disney'in son yıllarda peş peşe hayata geçirdiği canlı aksiyon projeleri arasında en çok merak edilen yapımlardan biri olan Tangled, daha ilk duyurulduğu günden itibaren sosyal medyada büyük heyecan yarattı. Özellikle Rapunzel'i kimin canlandıracağı aylar boyunca tartışılırken, açıklanan oyuncu kadrosu beklentilerin de ötesinde olumlu karşılandı.

Canlı aksiyon uyarlamasında Rapunzel karakterine Avustralyalı genç oyuncu Teagan Croft hayat veriyor. Daha önce özellikle Titans dizisindeki Raven performansıyla dikkat çeken Croft, Disney'in uzun süren seçmelerinin ardından rolü almaya hak kazandı.

Sektörde konuşulan bilgilere göre Disney, Rapunzel karakteri için yalnızca ünlü isimleri değil, dünyanın birçok farklı ülkesinden genç oyuncuları da değerlendirdi.

İlk set fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ise sosyal medyada adeta yıkıldı.

İlk set fotoğraflarının yayınlanmasının ardından ise sosyal medyada adeta yıkıldı.

Özellikle mor elbisesi, uzun sarı saçları ve yüz hatlarıyla animasyondaki Rapunzel'i andıran Croft'un karaktere son derece yakıştığı yorumları yapıldı. Disney'nin son yıllarda oyuncu seçimleri nedeniyle yoğun eleştiri aldığı düşünüldüğünde, bu kez gelen olumlu tepkiler dikkat çekti.

twitter.com
twitter.com
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Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin ve TV kategorisinde içerik üretiyorum.
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