Deliksiz Bir Uykunun Sırrı Oldu: Yatak Odasına 'Biberiyeli Su' Koyun Çağrısı Yapıldı

Bilimsel adı Rosmarinus officinalis olan biberiye bitkisi, bünyesinde barındırdığı yoğun uçucu yağlar vasıtasıyla karakteristik kokusunu dışarı aktarıyor. Çeşitli araştırmalar ve uzman gözlemleri bu aromanın kişide zihinsel berraklık sağlama, odaklanmayı güçlendirme ve gün içerisinde biriken yorgunluk hissini hafifletme hususunda olumlu katkılar sunduğunu gösteriyor. Tıbbi bir tedavi veya uyku bozukluğu ilacı niteliği taşımamakla birlikte, bu doğal kokunun bireyler üzerinde genel bir iyi oluş hali yarattığı kabul ediliyor.