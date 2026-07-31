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Deliksiz Bir Uykunun Sırrı Oldu: Yatak Odasına 'Biberiyeli Su' Koyun Çağrısı Yapıldı

Deliksiz Bir Uykunun Sırrı Oldu: Yatak Odasına 'Biberiyeli Su' Koyun Çağrısı Yapıldı

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 15:55
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Mutfak kültürünün ve geleneksel kullanımın vazgeçilmez öğeleri arasında yer alan biberiye, yatak odalarının atmosferini değiştirmek amacıyla hazırlanan pratik bir yöntemle yeniden gündeme geliyor. Bir cam kavanoz içerisinde suyla buluşturulan biberiye dalları, yaşam alanlarında doğal ve ferahlatıcı bir ortamın kapılarını aralıyor.

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Kaynak

Kaynak: https://www.cronista.com/en/today/pla...
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Biberiyeli Su Karışımı Yatak Odası Havasını Doğal Yollarla Tazeliyor

Biberiyeli Su Karışımı Yatak Odası Havasını Doğal Yollarla Tazeliyor

Söz konusu uygulamanın temel gayesini, kimyasal içerikli oda parfümlerine başvurmadan ortamın hava kalitesini yükseltmek oluşturuyor. Biberiyenin kendine özgü ferahlatıcı aroması su ile temas ettiğinde yavaşça çevreye yayılırken, suyun sağladığı nem sayesinde bitki canlılığını uzun süre koruyor. Yapılan bu basit işlem, sentetik kokulardan uzak durmak isteyenler için temiz bir alternatif sunmanın yanı sıra, genel hava sirkülasyonunu destekleyerek dinlenmeye elverişli bir alan yaratıyor. Doğru su takviyesiyle birlikte bitkinin hoş kokusu günlerce etkisini sürdürüyor.

Biberiyenin Yapısında Bulunan Uçucu Yağlar Zihinsel Rahatlamayı Destekliyor

Biberiyenin Yapısında Bulunan Uçucu Yağlar Zihinsel Rahatlamayı Destekliyor

Bilimsel adı Rosmarinus officinalis olan biberiye bitkisi, bünyesinde barındırdığı yoğun uçucu yağlar vasıtasıyla karakteristik kokusunu dışarı aktarıyor. Çeşitli araştırmalar ve uzman gözlemleri bu aromanın kişide zihinsel berraklık sağlama, odaklanmayı güçlendirme ve gün içerisinde biriken yorgunluk hissini hafifletme hususunda olumlu katkılar sunduğunu gösteriyor. Tıbbi bir tedavi veya uyku bozukluğu ilacı niteliği taşımamakla birlikte, bu doğal kokunun bireyler üzerinde genel bir iyi oluş hali yarattığı kabul ediliyor.

Hazırlanması Oldukça Kolay Olan Bu Karışım Kısa Sürede Kullanıma Hazır Hale Geliyor

Hazırlanması Oldukça Kolay Olan Bu Karışım Kısa Sürede Kullanıma Hazır Hale Geliyor

Doğal ortam tazeleme yöntemini evlerde uygulamak son derece pratik adımlardan oluşuyor. Temiz bir cam kavanoza doldurulan oda sıcaklığındaki suyun içerisine taze biberiye dallarının yerleştirilmesi, yapraklı kısımların dışarıda kalması şartıyla yeterli görülüyor. Hazırlanan bu doğal aranjmanın komodin veya şifonyer gibi alanlara konumlandırılmasıyla birlikte yatak odalarında anında tazeleyici bir hava yakalanıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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