Okyanusa 16 Bin Galon Kimyasal Döküp Pembeye Boyadılar: ABD'den Sıra Dışı Deney
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Kaynak: https://www.losandes.com.ar/mundo/cie...
Küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalarını sürdüren uzmanlar, okyanusların karbon emme kapasitesini artırmak üzere kapsamlı bir saha çalışmasına imza attı. Woods Hole Okyanusal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, Maine Körfezi’ne yaklaşık 16 bin 500 galon seyreltilmiş sodyum hidroksit dökerek deniz suyunu geçici olarak pembe renge dönüştürdü. Uydu ve insansız hava araçlarıyla anbean izlenen bu leke, okyanus asitlenmesini dizginlemeyi ve atmosferden daha yüksek miktarda karbondioksit çekilmesini hedefleyen, federal düzeyde onaylı ilk açık deniz alkalinlik artırma deneyi şeklinde kayıtlara geçti.
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Uygulanan Kimyasal Süreç Deniz Suyunun Karbon Tutma Kapasitesini Artırıyor
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Araştırmacılar Özel İzleyici Boya ve Sensörler Sayesinde Su Hareketlerini Kesintisiz Takip Etti
Elde Edilen İlk Veriler Deniz Ekosisteminin Bu Müdahaleden Zarar Görmediğini Gösteriyor
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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