Okyanusa 16 Bin Galon Kimyasal Döküp Pembeye Boyadılar: ABD'den Sıra Dışı Deney

Küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalarını sürdüren uzmanlar, okyanusların karbon emme kapasitesini artırmak üzere kapsamlı bir saha çalışmasına imza attı. Woods Hole Okyanusal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, Maine Körfezi’ne yaklaşık 16 bin 500 galon seyreltilmiş sodyum hidroksit dökerek deniz suyunu geçici olarak pembe renge dönüştürdü. Uydu ve insansız hava araçlarıyla anbean izlenen bu leke, okyanus asitlenmesini dizginlemeyi ve atmosferden daha yüksek miktarda karbondioksit çekilmesini hedefleyen, federal düzeyde onaylı ilk açık deniz alkalinlik artırma deneyi şeklinde kayıtlara geçti.

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