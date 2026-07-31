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Okyanusa 16 Bin Galon Kimyasal Döküp Pembeye Boyadılar: ABD'den Sıra Dışı Deney

Okyanusa 16 Bin Galon Kimyasal Döküp Pembeye Boyadılar: ABD'den Sıra Dışı Deney

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
31.07.2026 - 12:00
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Küresel iklim krizinin olumsuz etkilerini hafifletmek amacıyla çalışmalarını sürdüren uzmanlar, okyanusların karbon emme kapasitesini artırmak üzere kapsamlı bir saha çalışmasına imza attı. Woods Hole Okyanusal Araştırma Enstitüsü bünyesindeki araştırmacılar, Maine Körfezi’ne yaklaşık 16 bin 500 galon seyreltilmiş sodyum hidroksit dökerek deniz suyunu geçici olarak pembe renge dönüştürdü. Uydu ve insansız hava araçlarıyla anbean izlenen bu leke, okyanus asitlenmesini dizginlemeyi ve atmosferden daha yüksek miktarda karbondioksit çekilmesini hedefleyen, federal düzeyde onaylı ilk açık deniz alkalinlik artırma deneyi şeklinde kayıtlara geçti.

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Kaynak: https://www.losandes.com.ar/mundo/cie...
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Uygulanan Kimyasal Süreç Deniz Suyunun Karbon Tutma Kapasitesini Artırıyor

Uygulanan Kimyasal Süreç Deniz Suyunun Karbon Tutma Kapasitesini Artırıyor

Dünya genelindeki okyanuslar, insan kaynaklı emisyonların yaklaşık yüzde 25 ila 30'luk kısmını doğal yollarla bünyesinde topluyor. Ancak yükselen karbon miktarı, suyun kimyasını bozarak asitlenmeye yol açarken mercanlar ile kabuklu deniz canlılarının gelişimini olumsuz etkiliyor. Araştırmacıların hayata geçirdiği yöntem, yüksek saflıktaki alkali bileşenlerin denize aktarılması prensibine dayanıyor. Suyun alkalinitesini yükselten sodyum hidroksit, deniz suyundaki kimyasal dengeyi değiştirerek çözünmüş karbonun bikarbonat formuna dönüşmesini tetikliyor. Bu durum, okyanus yüzeyinin atmosferden daha fazla karbondioksit gazı emmesine imkan tanıyor.

Araştırmacılar Özel İzleyici Boya ve Sensörler Sayesinde Su Hareketlerini Kesintisiz Takip Etti

Araştırmacılar Özel İzleyici Boya ve Sensörler Sayesinde Su Hareketlerini Kesintisiz Takip Etti

Ağustos 2025 döneminde gerçekleştirilen müdahalenin başarısını ölçmek amacıyla karışıma 'Rodamin' isimli özel bir izleyici boya eklendi. Renklendirici katkı maddesi sayesinde araştırma gemileri, insansız deniz araçları ve uydular, işlem gören su kütlesinin hareketlerini beş gün boyunca hassasiyetle izledi. Bölgeye konuşlandırılan sensörler; pH dengesi, su sıcaklığı ve tuzluluk oranlarını anlık kaydederek pembe lekenin simülasyonlarla uyumlu biçimde dağıldığını doğruladı.

Elde Edilen İlk Veriler Deniz Ekosisteminin Bu Müdahaleden Zarar Görmediğini Gösteriyor

Elde Edilen İlk Veriler Deniz Ekosisteminin Bu Müdahaleden Zarar Görmediğini Gösteriyor

2026 yılının ilk aylarında açıklanan sonuçlar, ekolojik güvenlik bakımından sevindirici bulgular içeriyor. Pembe renge bürünen su bölgesindeki mikroorganizmalar, planktonlar ve ıstakoz larvaları üzerinde yapılan incelemelerde, herhangi bir olumsuz sağlık etkisine rastlanmadığı bildiriliyor. Dışarıdan bakıldığında endişe uyandıran görünüme karşın pH değerlerinin öngörülen sürede emniyetli seviyelere döndüğü belirtiliyor.

Yöntemin Küresel Ölçekte Uygulanması Çeşitli Zorlukları Beraberinde Getiriyor

Yöntemin Küresel Ölçekte Uygulanması Çeşitli Zorlukları Beraberinde Getiriyor

Teknolojiyi küresel ısınmayı yavaşlatacak ölçeğe taşımak ciddi lojistik ve çevresel engeller barındırıyor. Yöntemin yaygınlaşması için devasa miktarlarda alkali malzeme üretimi ve sürekli denetim sağlayan izleme ağları gerekiyor. Maine Körfezi'ndeki bu çalışma emisyon azaltım zorunluluğunu ortadan kaldırmamakla birlikte, gelecekteki okyanus tabanlı iklim stratejileri için değerli bir emsal oluşturuyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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