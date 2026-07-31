Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’da Sorun mu Var?
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31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı Instagram hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen Instagram’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı Instagram’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki Instagram çöktü mü, ne oldu, neden açılmıyor?
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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?
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2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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