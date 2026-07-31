Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’da Sorun mu Var?

31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı Instagram hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen Instagram’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı Instagram’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki Instagram çöktü mü, ne oldu, neden açılmıyor?