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Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’da Sorun mu Var?

Instagram Çöktü mü? Instagram Neden Açılmıyor? Instagram’da Sorun mu Var?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
31.07.2026 - 12:22
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31 Temmuz saat 12.00 itibarıyla çok sayıda kullanıcı Instagram hesabına giremediği ve sayfa akışını yenileyemediği konusunda şikayetelerde bulunuyor. Bir süredir erişim problemi yaşandığı söylenen Instagram’da bir sorun olup olmadığı hakkında henüz net bir bilgi yok ancak çok sayıda kullanıcı Instagram’ın çöktüğünü ve hesaplarına erişemediklerini söylüyor. Peki Instagram çöktü mü, ne oldu, neden açılmıyor?

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Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Milyonlarca kullanıcısı olan sosyal medya uygulaması Instagram'da erişim problemleri yaşanıyor. 31 Temmuz Cuma saat 12.00 itibarıyla kullanıcılar, ana sayfanın yüklenmediğini, yeni paylaşımların ana ekrana gelmediğini ve mesaj gönderilmediğini belirtiyor.

Sürekli yeni paylaşımların yapıldığı Instagram'da yaşanan erişim problemi, anlık olarak pek çok kullanıcıyı etkiledi. 

Henüz Instagram'ın neden çöktüğü, neden açılmadığı bilinmiyor. Konuya dair Meta'dan resmi bir açıklama gelmedi.

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Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
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