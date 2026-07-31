4 Reytingi Göremedi, Erken Final İddiası Doğdu: 30 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Ancak dizi her ne kadar çok sevilse de ne yazık ki reytinglerde istediği orana bir türlü ulaşamıyor. Özellikle rakipleri Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul'un gerisinde kalan Muhtemel Aşk, son bölümüyle her kategoride reytinglerini yükseltse de 4 reytingi göremedi.