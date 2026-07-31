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4 Reytingi Göremedi, Erken Final İddiası Doğdu: 30 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

4 Reytingi Göremedi, Erken Final İddiası Doğdu: 30 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı

Reyting
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
31.07.2026 - 12:21
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30 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.

Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, güçlü sosyal medya etkileşimlerine rağmen hedeflediği reytinglere bir türlü ulaşamıyor. Birinci sırada yer almasına rağmen hala 4 reytingi göremeyen dizi için final kararı alınacağı konuşuluyor.

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Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.

Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.

Ancak dizi her ne kadar çok sevilse de ne yazık ki reytinglerde istediği orana bir türlü ulaşamıyor. Özellikle rakipleri Daha 17 ve Altı Üstü İstanbul'un gerisinde kalan Muhtemel Aşk, son bölümüyle her kategoride reytinglerini yükseltse de 4 reytingi göremedi.

Sevilen dizi Muhtemel Aşk için erken final iddiası gündeme geldi.

Sevilen dizi Muhtemel Aşk için erken final iddiası gündeme geldi.

30 Temmuz reytinglerinde her kategoride yükseliş gösterip zirvede yer alan Muhtemel Aşk, 4 reyting görememesi sebebiyle erken final iddialarıyla gündeme geldi.

30 Temmuz Total Reyting Sonuçları

  • Muhtemel Aşk – 3.70

  • Var Mısın Yok Musun – 3.39

  • Masterchef Türkiye – 2.57

  • Now Ana Haber – 1.96

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.63

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.57

  • Örümcek Adam 2 (Y.S) – 1.39

  • Kanal D Ana Haber – 1.36

  • Show Ana Haber – 1.25

  • Atv Ana Haber – 1.20

  • 30 Temmuz AB Reyting Sonuçları

  • Muhtemel Aşk – 2.99

  • Masterchef Türkiye – 2.45

  • Var Mısın Yok Musun – 2.22

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 1.75

  • Now Ana Haber – 1.65

  • Show Ana Haber – 1.31

  • Kanal D Ana Haber – 1.15

  • Inter Turku-Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi Karşılaşması – 1.02

  • UEFA Şampiyonlar Ligi Özetleri (Tkr) – 0.95

  • Sıcak Gelişme – 0.93

  • 30 Temmuz ABC1 Reyting Sonuçları

  • Muhtemel Aşk – 3.78

  • Var Mısın Yok Musun – 2.96

  • Masterchef Türkiye – 2.80

  • Now Ana Haber – 2.03

  • Muhtemel Aşk (Özet) – 2.01

  • Kanal D Ana Haber – 1.54

  • Sıcak Gelişme – 1.45

  • Show Ana Haber – 1.39

  • Var Mısın Yok Musun Özet – 1.33

  • Örümcek Adam 2 (Y.S) – 1.31

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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