4 Reytingi Göremedi, Erken Final İddiası Doğdu: 30 Temmuz Perşembe Reyting Sonuçları Açıklandı
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30 Temmuz Perşembe reyting sonuçları belli oldu.
Show TV ekranlarında yayınlanan Muhtemel Aşk, güçlü sosyal medya etkileşimlerine rağmen hedeflediği reytinglere bir türlü ulaşamıyor. Birinci sırada yer almasına rağmen hala 4 reytingi göremeyen dizi için final kararı alınacağı konuşuluyor.
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Show TV'nin yaz dizisi Muhtemel Aşk, sevilen konusu ve oyuncularıyla reyting zirvesinde yer almayı başarıyor.
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Sevilen dizi Muhtemel Aşk için erken final iddiası gündeme geldi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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