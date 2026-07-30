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Başrol Arayışı Süren Sevdam Karadeniz'e Sürpriz İsim Dahil Oldu!

Başrol Arayışı Süren Sevdam Karadeniz'e Sürpriz İsim Dahil Oldu!

yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 17:34
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Sevdam Karadeniz dizisinde başrol arayışı devam ederken kadroya bir oyuncu daha katıldı. Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Trabzon'da çekimleri süren yapımda Şehnaz karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

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Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.

Başrol oyuncusu Damlasu İkizoğlu'nun çekimlerin başlamasının ardından projeye veda etmesiyle gözler, Erdem Adilce'nin yeni partnerinin kim olacağına çevrilmişti.

Kadın başrol arayışı sürerken diziye sürpriz bir oyuncu dahil oldu.

Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Sevdam Karadeniz dizisine dahil oldu.

Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Sevdam Karadeniz dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre diziye deneyimli oyuncu Ece Dizdar dahil oldu. Trabzon'un Maçka ilçesinde çekimleri devam eden yapımda Ece Dizdar, 'Şehnaz' karakterini canlandıracak.

Başarılı oyuncu, hikâyede Zeyşan'ın annesi olarak izleyici karşısına çıkacak. Öte yandan dizinin kadın başrolü Zeyşan karakteri için oyuncu arayışının ise devam ettiği öğrenildi.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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