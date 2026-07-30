Başrol Arayışı Süren Sevdam Karadeniz'e Sürpriz İsim Dahil Oldu!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Sevdam Karadeniz dizisinde başrol arayışı devam ederken kadroya bir oyuncu daha katıldı. Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Trabzon'da çekimleri süren yapımda Şehnaz karakteriyle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yeni sezonun merakla beklenen yapımlarından Sevdam Karadeniz'in oyuncu kadrosu genişlemeye devam ediyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ünlü oyuncu Ece Dizdar, Sevdam Karadeniz dizisine dahil oldu.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın