Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'den Ortalarda Görünmeyen 'Selin' Cansu Demirci Hakkında İtiraf

Sosyal medyadan da tamamen uzak duran Demirci, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan düğün fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Programda kendisine yöneltilen 'Bugüne kadar hakkınızda çıkan en saçma söylenti neydi?' sorusunu yanıtlayan Gizem Güven, Cansu Demirci ile yıllar önce yaptıkları konuşmayı şu sözlerle anlattı:

'Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.', 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum.'

Eski rol arkadaşlarıyla zaman içinde yollarının doğal olarak ayrıldığını söyleyen Güven, aralarında herhangi bir küslük olmadığının da altını çizdi. Hatta bir dönem hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşanan yanlış anlaşılmayı şu ifadelerle anlattı:

'Aradan yıllar geçti, konuşmuyoruz. Kötü anlamda değil ama koptuk... Sonra Cansu, İstanbul'da evlendi. O dönemde ben de TikTok'ta çok alakasız bir video paylaştım, 'yazmadı-yazmadı' diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, 'Gizem, Cansu'nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı', 'Gizem ve Dilara çok üzülmüş' diye yazdı. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek. Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca.'

Bu açıklamayla birlikte uzun süredir konuşulan 'düğüne çağrılmadı' iddialarının perde arkası da netleşmiş oldu. Güven, haklarında çıkan haberlerin aksine ne bir kırgınlık ne de bir tartışma yaşandığını belirterek söylentilere son noktayı koydu.