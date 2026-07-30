Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'den Ortalarda Görünmeyen 'Selin' Cansu Demirci Hakkında İtiraf
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Hem Sihirli Annem hem de Selena dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Güven, çocukluk yıllarında birlikte kamera karşısına geçtiği Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Cansu Demirci hakkında da konuştu.
Kaynak: Damla Ersubaşı - Soley TV
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Bir dönemin fenomen dizisi Selena ile hafızalara kazınan Cansu Demirci, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.
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Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, üniversite yıllarında oyunculuğu bırakmış, ardından yüksek lisans eğitimi için yurt dışına yerleşmişti.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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