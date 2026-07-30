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Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'den Ortalarda Görünmeyen 'Selin' Cansu Demirci Hakkında İtiraf

Selena'nın Leyla'sı Gizem Güven'den Ortalarda Görünmeyen 'Selin' Cansu Demirci Hakkında İtiraf

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
30.07.2026 - 13:30
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Hem Sihirli Annem hem de Selena dizileriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Gizem Güven, çocukluk yıllarında birlikte kamera karşısına geçtiği Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda kendisine yöneltilen soruları yanıtlayan oyuncu, yıllardır gözlerden uzak bir hayat yaşayan Cansu Demirci hakkında da konuştu.

Kaynak: Damla Ersubaşı - Soley TV

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Bir dönemin fenomen dizisi Selena ile hafızalara kazınan Cansu Demirci, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Bir dönemin fenomen dizisi Selena ile hafızalara kazınan Cansu Demirci, uzun süredir kameralardan uzak bir hayat sürüyor.

Oyunculuğu bırakıp yurt dışında yaşamayı tercih eden Demirci hakkında bu kez eski rol arkadaşı Gizem Güven konuştu. Güven, yıllardır merak edilen ilişkilerine dair ilk kez samimi açıklamalarda bulundu.

Çocuk yaşta birlikte kamera karşısına geçen Gizem Güven, Damla Ersubaşı'nın YouTube programına konuk oldu. Programda hem çocuk oyunculuk dönemine hem de yıllardır gündemden uzak kalan Cansu Demirci'ye dair dikkat çeken açıklamalar yaptı.

Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, üniversite yıllarında oyunculuğu bırakmış, ardından yüksek lisans eğitimi için yurt dışına yerleşmişti.

Selena dizisinde Selin karakterine hayat veren Cansu Demirci, üniversite yıllarında oyunculuğu bırakmış, ardından yüksek lisans eğitimi için yurt dışına yerleşmişti.

Sosyal medyadan da tamamen uzak duran Demirci, geçtiğimiz aylarda ortaya çıkan düğün fotoğraflarıyla yeniden gündeme gelmişti.

Programda kendisine yöneltilen 'Bugüne kadar hakkınızda çıkan en saçma söylenti neydi?' sorusunu yanıtlayan Gizem Güven, Cansu Demirci ile yıllar önce yaptıkları konuşmayı şu sözlerle anlattı:

'Selena'da biz üç kız kardeştik ve en büyüğümüz Cansu'ydu. Cansu uzun yıllardır piyasada yok. Yani kız istemediği için; ne sosyal medya kullanıyor ne göz önünde, öyle bir tercihte bulundu. Hatta biz ona diyorduk ki, 'Cansu bir hesap aç, insanlar senin olduğunu bilsin ki sahte hesaplara inanmasınlar.', 'Yok ya ben onu bile istemiyorum.' dedi. Yurt dışındaydı, görüntülü konuşmuştuk çok iyi hatırlıyorum.'

Eski rol arkadaşlarıyla zaman içinde yollarının doğal olarak ayrıldığını söyleyen Güven, aralarında herhangi bir küslük olmadığının da altını çizdi. Hatta bir dönem hakkında çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını belirterek yaşanan yanlış anlaşılmayı şu ifadelerle anlattı:

'Aradan yıllar geçti, konuşmuyoruz. Kötü anlamda değil ama koptuk... Sonra Cansu, İstanbul'da evlendi. O dönemde ben de TikTok'ta çok alakasız bir video paylaştım, 'yazmadı-yazmadı' diye bir sesle. Ama birine gönderme olarak da değil. Bunu aldı magazin sayfaları, 'Gizem, Cansu'nun düğününe davet edilmediği için ortalığı karıştırdı', 'Gizem ve Dilara çok üzülmüş' diye yazdı. Cansu'nun hiçbir şeyden haberi yok, kız görse ne alaka diyecek. Arkadaşım çağırmasa da kırılıp alınmam, ki Cansu beni niye çağırsın ayrıca.'

Bu açıklamayla birlikte uzun süredir konuşulan 'düğüne çağrılmadı' iddialarının perde arkası da netleşmiş oldu. Güven, haklarında çıkan haberlerin aksine ne bir kırgınlık ne de bir tartışma yaşandığını belirterek söylentilere son noktayı koydu.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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