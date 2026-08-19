2026-2027 Sezonu Gümbür Gümbür: 23 Dizi Yayına Başlayacak!

Nikah memuru Mesut Bahtiyar'ın (Fikret Kuşkan) beş kızıyla ve yaşlı annesiyle sürdürdüğü hayatı, aile bağları ve mahalle kültürü etrafında anlatan Evlilik Güzeldir dizisi 7 Eylül'de yayın hayatına başlayacak. Dizi Uzak Şehir'e rakip olacak.

Atv

Aşk ve Taht: Selçuklu Sultanı I. Alaeddin Keykubad'ın zindandan tahta uzanan yolculuğunu anlatan tarihi dram, Akın Akınözü'nü başrolde izleyiciyle buluşturacak. Ceyda Düvenci, Simay Barlas ve Ceren Benderlioğlu gibi isimlerin de kadroda yer aldığı yapımda saray entrikaları ve iktidar mücadelesi ön planda olacak.

Güneşin Doğduğu Yer: 'Bir Zamanlar Çukurova'nın mirasını sürdürmesi beklenen dizi, Almanya'dan Adana'ya uzanan bir hikâyeyi ekrana taşıyacak. Sibel Taşçıoğlu, Uğur Güneş, Görkem Sevindik ve Devrim Yakut'un rol aldığı yapımın çekimleri Adana'da gerçekleşiyor.

Mercan Köşk: Tarsus'un tarihi atmosferinde geçen dizi, iki düşman aile arasındaki hesaplaşmayı ve bu düşmanlığın ortasında filizlenen imkânsız bir aşkı anlatacak. Kubilay Aka, Hafsanur Sancaktutan ve Bertan Asllani başrollerde; Tülin Özen ve Mehmet Özgür de kadroda yer alıyor.

Hamal: Oktay Kaynarca'nın hem yapımcılığını üstlendiği hem de başrolünde oynadığı dizi, şehir hayatında güç dengeleri ve adalet arayışı etrafında şekillenen çarpıcı bir hikayeyi konu alıyor. Kaynarca'ya Fahriye Evcen eşlik ederken, Erdal Özyağcılar ve Caner Cindoruk da kadroya dahil oldu.

Kod Adı Adana Günlükleri: NTC Medya imzalı gençlik dizisi, İlker Aksum ve Öykü Gürman'ı başrollerde buluşturuyor. Adana'da başlayıp İstanbul'da devam eden hikâyede genç bir aşk ve dramatik olaylar iç içe geçecek.

Ömür Usta: Brezilya'nın efsane dizisi 'Fina Estampa'dan uyarlanan yapım, kocası tarafından terk edildikten sonra üç çocuğu ve kayınvalidesiyle yaşam mücadelesi veren Ömür'ün (Nurgül Yeşilçay) hikayesini anlatacak. Bülent İnal ve Gonca Vuslateri de dizinin başrolleri arasında.

Sevdam Karadeniz: Trabzon'da geçen dizi, Karadeniz'in iki köklü ailesi Alazlılar ile Yenicelilerin yıllara dayanan düşmanlığını ve torunlarının zoraki evliliğini konu alıyor. Erdem Adilce, Ayşegül Günay ve Şerif Erol'un rol aldığı yapımda kadın başrol krizi de gündem oldu.

Anne Yarısı: Almanya'da kardeşini kaybeden öğretmen Zeynep'in, yeğenine sahip çıkmak için Kapadokya'ya gelip köklü Altay ailesiyle karşılaşmasını anlatan dizi, Burcu Özberk ve Cihangir Ceyhan'ı başrollerde buluşturuyor. Esra Dermancıoğlu da otoriter anne Meryem karakteriyle kadroda.

Şapkacı Kadınlar: İzmir'in Kurtuluş mücadelesi yıllarında geçen dönem dizisi, köylü bir kadın olan Ayşe'nin Şapka Devrimi'yle birlikte bir moda ikonuna dönüşme hikayesini ekrana taşıyacak. Dizinin oyuncu kadrosu henüz netleşmedi.

Adana Ayazı: Adana'da geçen dizi, aile ilişkileri, aşk ve geçmişle yüzleşmeyi konu alan etkileyici bir yaşam mücadelesini anlatacak. Başrolde Uğur Güneş'in yer aldığı yapımın kadrosu belirginleşmeye devam ediyor.

Centilmen: Torununu yıllarca saklayan ve onu centilmen bir insana dönüştüren bir babaannenin hikâyesini konu alan dizide Vahide Perçin başrolde yer alıyor.

Başkalarının Hayatı: Meksika'nın ünlü dizisi 'Rubí'den uyarlanan yapım, varlıklı arkadaşı Neslihan'ın hayatına özenen Hülya'nın hırs, aşk ve entrika dolu yolculuğunu anlatıyor. Eylül Lize Kandemir ve Burak Berkay Akgül başrollerde; Mehmet Aslantuğ da kadroda.

Tuzlu Kahve: İstanbul'un köklü ailelerinden birinin kızı Gözde ile Amerika'dan dönen holding veliahdı Mehmet'in evlilik kararı üzerine kurulan aile komedisi, Eda Ece ve Buğra Gülsoy'u başrollerde buluşturuyor. Nebahat Çehre, Binnur Kaya ve Şevval Sam gibi isimler de geniş kadroda yer alıyor.

Bir Hayat Hikâyesi: Otizmli oğlu Savaş için hayatını değiştiren anne Hayat'ın mücadelesini anlatan Bozdağ Film imzalı dizide Hazal Subaşı başrolde. Duygusal hikayesiyle dikkat çeken yapımın senaryosunu Toprak Karaoğlu ve Seda Karaoğlu kaleme alıyor.

Haysiyet: Onurlu Karlıova ailesinin, nüfuzlu ve güçlü başka bir aileyle karşı karşıya gelmesini konu alan dizide Doğukan Güngör ve Merih Öztürk başrolleri paylaşıyor. Kerem Alışık ve Reha Özcan da kadroda yer alan deneyimli isimler arasında.

İyilik Öğretmeni: Otizm spektrum bozukluğu olan Refik öğretmenin yaşadığı zorlukları duygusal bir dille anlatan Ay Yapım imzalı dizide Aras Bulut İynemli başrolde.

Karakuyu: Ailesinin kuyuya attığı ve öldü sanılan Savcı Ferda'nın, ağabeyi Harun yüzünden yıllar sonra memleketine dönüşünü konu alan intikam hikayesi, Özge Törer, Onur Tuna ve Sermiyan Midyat'ı bir araya getirecek. Çekimleri Tokat'ta gerçekleştirilen yapım OGM Pictures imzası taşıyor.

Sevdan Bir Ateş: Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde geçen dizi, Mirza ve Leyla'nın (Murat Ünalmış, Özge Özacar) yıllara meydan okuyan aşkını; aile sırları ve intikamı merkeze alarak anlatacak.

Cevher: Fransız yapımı 'High Intellectual Potential (HPI)'den uyarlanan dizide Özgü Namal başrolde. Sıra dışı bir zekaya sahip kadının varoluş mücadelesini konu alan yapımın yönetmen koltuğunda Neslihan Yeşilyurt oturuyor.

Kanalı henüz belli olmayanlar

Kaderin Cilvesi: Annelik molası sonrası ekranlara dönecek olan Neslihan Atagül'ün başrolde yer aldığı dizi, eskiden gece kulübünde çalışan bir kadının hayata tutunma mücadelesini anlatacak. 'Kara Sevda'nın senaristleri Özlem Yılmaz ve Anıl Eke imzasını taşıyan yapımda Uğur Güneş de kadroda.

Susuz Yaz: Necati Cumalı'nın Berlin'de Altın Ayı ödülü kazanan aynı adlı eserinden uyarlanan dizi, su ve toprak üzerinden şekillenen bir iktidar mücadelesini; Osman'ın kardeşi Hasan'ın karısı Bahar'a göz koymasını konu alacak. Mert Ramazan Demir'in kadroda yer aldığı Ay Yapım imzalı projede Bahar rolü için arayış sürüyor.