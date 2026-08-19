Daha 17'nin Teoman ve Leyla'sının Kamera Arkası Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Rolden Çıktılar
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Daha 17'de iki kardeş olan Teoman ve Leyla'ya hayat veren Ata Yaşat ile Ceren Ayruk'un kamera arkasındaki görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Sahne sırasında tamamen karakterlerine bürünen iki genç oyuncunun çekim bittiği anda saniyeler içerisinde rolden çıkması, performanslarını bir kez daha gündeme taşıdı.
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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.
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Daha 17'nin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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