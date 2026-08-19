Daha 17'nin Teoman ve Leyla'sının Kamera Arkası Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Rolden Çıktılar

Daha 17'de kardeş olan Teoman ve Leyla'yı canlandıran Ata Yaşat ile Ceren Ayruk'un, sahne biter bitmez karakterlerinden çıkmaları izleyenleri şaşırttı. Daha 17'nin kamera arkası görüntülerinde Ata Yaşat ve Ceren Ayruk, Teoman ve Leyla olarak kamera karşısına geçti. İkilinin sahne boyunca karakterlerine büründüğü anların ardından oyuncuların kadrajdan çıkmasıyla yaşanan değişim dikkat çekti.

Sahnenin sona ermesiyle birlikte Ata Yaşat ve Ceren Ayruk'un birkaç saniye içerisinde Teoman ve Leyla'nın ruh halinden çıkarak normal hallerine dönmeleri sosyal medyada çok konuşuldu.