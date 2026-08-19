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Daha 17'nin Teoman ve Leyla'sının Kamera Arkası Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Rolden Çıktılar

Daha 17'nin Teoman ve Leyla'sının Kamera Arkası Ortaya Çıktı! Saniyeler İçinde Rolden Çıktılar

Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 13:09
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Daha 17'de iki kardeş olan Teoman ve Leyla'ya hayat veren Ata Yaşat ile Ceren Ayruk'un kamera arkasındaki görüntüleri sosyal medyada dikkat çekti. Sahne sırasında tamamen karakterlerine bürünen iki genç oyuncunun çekim bittiği anda saniyeler içerisinde rolden çıkması, performanslarını bir kez daha gündeme taşıdı.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Kanal D'nin sevilen yaz dizisi Daha 17'nin kamera arkasından yayınlanan görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

Daha 17'de kardeş olan Teoman ve Leyla'yı canlandıran Ata Yaşat ile Ceren Ayruk'un, sahne biter bitmez karakterlerinden çıkmaları izleyenleri şaşırttı. Daha 17'nin kamera arkası görüntülerinde Ata Yaşat ve Ceren Ayruk, Teoman ve Leyla olarak kamera karşısına geçti. İkilinin sahne boyunca karakterlerine büründüğü anların ardından oyuncuların kadrajdan çıkmasıyla yaşanan değişim dikkat çekti.

Sahnenin sona ermesiyle birlikte Ata Yaşat ve Ceren Ayruk'un birkaç saniye içerisinde Teoman ve Leyla'nın ruh halinden çıkarak normal hallerine dönmeleri sosyal medyada çok konuşuldu.

Daha 17'nin kamera arkasını buradan izleyebilirsiniz:

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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