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Kral Kaybederse Oyuncusu, ATV'nin A.B.İ. Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

Kral Kaybederse Oyuncusu, ATV'nin A.B.İ. Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu

yerli dizi A.B.İ.
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 10:34
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Afra Saraçoğlu'nun kadroya veda etmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu'na yeni partner aranan ATV dizisi A.B.İ.'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. A.B.İ. dizisinin yeni sezonuna dahil olan oyuncular yavaş yavaş açıklanırken son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü isim, A.B.İ. dizisine dahil oldu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon hazırlıkları devam ediyor.

ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon hazırlıkları devam ediyor.

Afra Saraçoğlu'nun kadroya veda etmesinin ardından İmirzalıoğlu'na yeni partner arayışı sürerken dizinin yeni sezon kadrosuna bir oyuncu daha dahil oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun yeni partnerinin kim olacağı henüz netleşmezken son olarak İmirzalıoğlu'yla Karadayı dizisinde başrolleri paylaşan Bergüzar Korel'e teklif götürüldüğü iddia edilmişti. Bu konuda henüz kesinleşen bir gelişme bulunmazken A.B.İ.'nin diğer karakterleri için oyuncu anlaşmaları yapılmaya devam ediyor. A.B.İ. dizisine sürpriz bir isim dahil oldu.

Kral Kaybederse dizisinde rol alan Ali Rıza Kubilay, A.B.İ. dizisinde rol alacak.

Kral Kaybederse dizisinde rol alan Ali Rıza Kubilay, A.B.İ. dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre son olarak Kral Kaybederse dizisinde Halit Ergenç'le kamera karşısına geçen ve Sami karakterine hayat veren Ali Rıza Kubilay, A.B.İ.'nin 2. sezon kadrosuna katıldı. Ali Rıza Kubilay, A.B.İ.'de Adnan karakteriyle seyirci karşısına çıkacak

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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