Kral Kaybederse Oyuncusu, ATV'nin A.B.İ. Dizisinin Kadrosuna Dahil Oldu
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Afra Saraçoğlu'nun kadroya veda etmesinin ardından Kenan İmirzalıoğlu'na yeni partner aranan ATV dizisi A.B.İ.'nin 2. sezon hazırlıkları devam ediyor. A.B.İ. dizisinin yeni sezonuna dahil olan oyuncular yavaş yavaş açıklanırken son olarak Kral Kaybederse dizisinde rol alan ünlü isim, A.B.İ. dizisine dahil oldu.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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ATV'nin Kenan İmirzalıoğlu başrollü dizisi A.B.İ. için 2. sezon hazırlıkları devam ediyor.
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Kral Kaybederse dizisinde rol alan Ali Rıza Kubilay, A.B.İ. dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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