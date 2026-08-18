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Diriliş Ertuğrul'da Rol Almıştı, Mehmed: Fetihler Sultanı Kadrosuna Dahil Oldu

Diriliş Ertuğrul'da Rol Almıştı, Mehmed: Fetihler Sultanı Kadrosuna Dahil Oldu

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 18:49
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezon kadrosuna peş peşe yeni isimler katılırken bu kez Diriliş Ertuğrul izleyicisinin yakından tanıdığı usta bir oyuncuyla anlaşma sağlandı. Yıllar sonra yeniden bir dönem dizisiyle ekranlara dönecek oyuncu, Uzun Hasan'ın çok değer verdiği akıl hocasına hayat verecek.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde 4. sezon öncesi kadro büyümeye devam ediyor.

TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde 4. sezon öncesi kadro büyümeye devam ediyor.

Ahmet Yılmaz ve Yıldıray Yıldırım'ın yönettiği Mehmed: Fetihler Sultanı'nın yeni sezonunda zaman atlaması yaşanacak. Serkan Çayoğlu'nun Fatih Sultan Mehmet'e hayat verdiği fenomen dönem dizisine bu kez Diriliş Ertuğrul'dan tanıdığımız usta bir oyuncu katıldı.

Oyuncu Kürşat Alnıaçık, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Oyuncu Kürşat Alnıaçık, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre daha önce Diriliş Ertuğrul'da Ural Bey karakterine hayat veren Kürşat Alnıaçık, yeni sezonda Münşi Tahrânî rolüyle seyirci karşısına çıkacak. Münşi Tahrânî, Akkoyunlu Sarayı'nın önde gelen devlet adamlarından biri olarak hikayeye dahil olacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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