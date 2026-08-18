Diriliş Ertuğrul'da Rol Almıştı, Mehmed: Fetihler Sultanı Kadrosuna Dahil Oldu
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Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezon kadrosuna peş peşe yeni isimler katılırken bu kez Diriliş Ertuğrul izleyicisinin yakından tanıdığı usta bir oyuncuyla anlaşma sağlandı. Yıllar sonra yeniden bir dönem dizisiyle ekranlara dönecek oyuncu, Uzun Hasan'ın çok değer verdiği akıl hocasına hayat verecek.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT 1'in Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde 4. sezon öncesi kadro büyümeye devam ediyor.
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Oyuncu Kürşat Alnıaçık, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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