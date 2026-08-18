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Türkiye'de Sadece 9 Yabancı Film Bunu Başarabildi! İşte 2 Milyon Seyirciyi Aşan Filmler

Türkiye'de Sadece 9 Yabancı Film Bunu Başarabildi! İşte 2 Milyon Seyirciyi Aşan Filmler

film
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 18:04 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 18:05
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Türkiye'de bugüne kadar yalnızca 9 yabancı film sinema salonlarında 2 milyon seyirci barajını aşmayı başardı. Listeye son olarak vizyonunun henüz üçüncü haftasındaki Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün girerken zirvenin sahibi yıllardır değişmedi. Üstelik 3 milyon seyirciyi aşabilen yalnızca bir film var.

KAYNAK: Box Office

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Türkiye'de sinema salonlarında 2 milyon seyirci barajını aşmayı başaran yabancı film sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye'de sinema salonlarında 2 milyon seyirci barajını aşmayı başaran yabancı film sayısı 9'a yükseldi.

Türkiye'de 2 milyon seyirci barajını geçen film listenin en yeni üyesi, vizyondaki üçüncü haftasında önemli bir eşiği geride bırakan Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) oldu.

Box Office Türkiye'nin verilerine göre Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, üçüncü haftasında 2 milyon 48 bin 371 seyirciye ulaşarak Türkiye'de 2 milyon barajını geçen dokuzuncu yabancı film oldu. Listenin zirvesinde ise yıllara meydan okuyan Titanik bulunuyor. Türkiye'de 3 milyon 42 bin 923 seyirciye ulaşan film, 3 milyon barajını aşabilen listedeki tek yapım olarak dikkat çekiyor.

İşte Türkiye'de 2 milyon seyirciyi aşan 9 yabancı film:

İşte Türkiye'de 2 milyon seyirciyi aşan 9 yabancı film:

1- Titanik (Titanic) - 3.042.923

2- Hızlı ve Öfkeli 7 (Furious 7) - 2.961.089

3- Örümcek-Adam: Eve Dönüş Yok (Spider-Man: No Way Home) - 2.886.133

4- Avatar: Suyun Yolu (Avatar: The Way of Water) - 2.689.945

5- Hızlı ve Öfkeli 8 (The Fate of the Furious) - 2.656.286

6- Avatar - 2.586.627

7- Avengers: Endgame - 2.480.284

8- Ters Yüz 2 (Inside Out 2) - 2.460.436

9- Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) - 2.048.371

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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