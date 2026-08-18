Türkiye'de Sadece 9 Yabancı Film Bunu Başarabildi! İşte 2 Milyon Seyirciyi Aşan Filmler

Türkiye'de 2 milyon seyirci barajını geçen film listenin en yeni üyesi, vizyondaki üçüncü haftasında önemli bir eşiği geride bırakan Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün (Spider-Man: Brand New Day) oldu.

Box Office Türkiye'nin verilerine göre Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün, üçüncü haftasında 2 milyon 48 bin 371 seyirciye ulaşarak Türkiye'de 2 milyon barajını geçen dokuzuncu yabancı film oldu. Listenin zirvesinde ise yıllara meydan okuyan Titanik bulunuyor. Türkiye'de 3 milyon 42 bin 923 seyirciye ulaşan film, 3 milyon barajını aşabilen listedeki tek yapım olarak dikkat çekiyor.