Türkiye'de Sadece 9 Yabancı Film Bunu Başarabildi! İşte 2 Milyon Seyirciyi Aşan Filmler
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Türkiye'de bugüne kadar yalnızca 9 yabancı film sinema salonlarında 2 milyon seyirci barajını aşmayı başardı. Listeye son olarak vizyonunun henüz üçüncü haftasındaki Örümcek-Adam: Yepyeni Bir Gün girerken zirvenin sahibi yıllardır değişmedi. Üstelik 3 milyon seyirciyi aşabilen yalnızca bir film var.
KAYNAK: Box Office
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Türkiye'de sinema salonlarında 2 milyon seyirci barajını aşmayı başaran yabancı film sayısı 9'a yükseldi.
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İşte Türkiye'de 2 milyon seyirciyi aşan 9 yabancı film:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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