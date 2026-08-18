Karayip Korsanları Geri Dönüyor: Başrol Değişti, Jack Sparrow Yan Karakter Olacak
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Disneyland'deki bir tema parkı gezisinden esinlenen 'Pirates of the Caribbean' (Karayip Korsanları) film serisi, gelmiş geçmiş en sevilen serilerden biri olmayı başardı. İlk olarak 2003 yılında hayatımıza giren ve şu ana dek 5 film yayınlanan seride yeni filmin hazırlıkları başladı. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı Jerry Bruckheimer, Johhny Depp ile görüştüklerini belirtti. Ancak bu kez başrol değil, yan rol olarak...
Kaynak: Deadline
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Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmiyle 2003 yılıyla hayatımıza giren seri, 5 filmin ardından efsaneler arasında yerini aldı.
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Karayip Korsanları'nın 6. filmi için senaryo hazırlıklarına başlandı.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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