Karayip Korsanları Geri Dönüyor: Başrol Değişti, Jack Sparrow Yan Karakter Olacak

Deadline'a konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, seride 'Jack Sparrow' rolünü canlandıran Johnny Depp ile görüştüklerini açıkladı. Bruckheimer, 'Johnny ile görüşüyoruz, bir senaryo üzerinde çalışıyoruz ve umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Eğer rolün yazılış şeklini beğenirse, bence kabul eder. Hepimizin bildiği gibi, her şey senaryoda yazılanlara bağlı.' dedi. Ancak filmle ilgili bir de sürpriz izleyicileri bekliyor. Serinin 6. filminde başrol Johnny Depp değil, Margot Robbie olacak. 5 filmdir izlediğimiz Jack Sparrow karakteri ise filmin yan karakteri olarak karşımıza çıkacak.