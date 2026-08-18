article/comments
article/share
Haberler
Dizi & Film
Karayip Korsanları Geri Dönüyor: Başrol Değişti, Jack Sparrow Yan Karakter Olacak

Karayip Korsanları Geri Dönüyor: Başrol Değişti, Jack Sparrow Yan Karakter Olacak

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 13:42 Son Güncelleme: 18.08.2026 - 13:44
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Disneyland'deki bir tema parkı gezisinden esinlenen 'Pirates of the Caribbean' (Karayip Korsanları) film serisi, gelmiş geçmiş en sevilen serilerden biri olmayı başardı. İlk olarak 2003 yılında hayatımıza giren ve şu ana dek 5 film yayınlanan seride yeni filmin hazırlıkları başladı. Serinin 82 yaşındaki yapımcısı Jerry Bruckheimer, Johhny Depp ile görüştüklerini belirtti. Ancak bu kez başrol değil, yan rol olarak...

Kaynak: Deadline

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmiyle 2003 yılıyla hayatımıza giren seri, 5 filmin ardından efsaneler arasında yerini aldı.

Karayip Korsanları: İncinin Laneti filmiyle 2003 yılıyla hayatımıza giren seri, 5 filmin ardından efsaneler arasında yerini aldı.

Beş film toplamda dünya çapında 4,5 milyar doların üzerinde hasılat elde etmeyi başardı. 5. film olan Karayip Korsanları: Ölü Adam Sır Vermez 2017 yılında yayınlanmıştı. 6. film gelecek mi sorusu merak edilirken sonunda sorular yanıt buldu.

Karayip Korsanları'nın 6. filmi için senaryo hazırlıklarına başlandı.

Karayip Korsanları'nın 6. filmi için senaryo hazırlıklarına başlandı.

Deadline'a konuşan yapımcı Jerry Bruckheimer, seride 'Jack Sparrow' rolünü canlandıran Johnny Depp ile görüştüklerini açıkladı. Bruckheimer, 'Johnny ile görüşüyoruz, bir senaryo üzerinde çalışıyoruz ve umarım bunu gerçekleştirebiliriz. Eğer rolün yazılış şeklini beğenirse, bence kabul eder. Hepimizin bildiği gibi, her şey senaryoda yazılanlara bağlı.' dedi. Ancak filmle ilgili bir de sürpriz izleyicileri bekliyor. Serinin 6. filminde başrol Johnny Depp değil, Margot Robbie olacak. 5 filmdir izlediğimiz Jack Sparrow karakteri ise filmin yan karakteri olarak karşımıza çıkacak.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın