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Öngörü Filminin Setinde Sevişme Sahnesi Krizi Yaşandığı İddia Edildi

Öngörü Filminin Setinde Sevişme Sahnesi Krizi Yaşandığı İddia Edildi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
18.08.2026 - 11:55
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Disney+’ın Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerinde rol aldığı Öngörü filminin 28 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı bir dram/aşk yapımı olan filmin sevişme sahnesi sebebiyle bir kriz yaşandığı iddia edildi.

Kaynak: Mynet

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Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı Öngörü filmiyle ilgili geri sayım başladı.

Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı Öngörü filmiyle ilgili geri sayım başladı.

Filmde Hilal Altınbilek, rüyalarında başkalarının geleceğini görebilen Selen karakterine hayat veriyor ve bu yeteneği sayesinde hem kendi hayatını hem de çevresindekilerin kaderini değiştirmeye çalışırken beklenmedik aşklar ve zorluklarla karşılaşıyor. Serkan Çayoğlu ise filmde Kemal karakterine hayat veriyor.

28 Ağustos'ta yayınlanacak film heyecanla beklenirken filmde sevişme sahnelerinin olması Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'i kızdırdığı iddia edildi.

28 Ağustos'ta yayınlanacak film heyecanla beklenirken filmde sevişme sahnelerinin olması Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'i kızdırdığı iddia edildi.

Mynet'te yer alan haberdeki iddiaya göre, Özge Gürel sette fazla sevişme sahnesi olduğu gerekçesiyle eşi Serkan Çayoğlu’yla 1 ay konuşmadı. İddiaya göre, ortaya çıkan bu kriz sebebiyle çekimler ertelendi ve Hilal Altınbilek araya girerek sevilen çifti ikna etti. İddialara dair herhangi bir açıklama yapılmazken, Özge Gürel ve Serkan Çayoğlu'nun mutlu birlikteliklerinin sürdüğü biliniyor.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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