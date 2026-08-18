Öngörü Filminin Setinde Sevişme Sahnesi Krizi Yaşandığı İddia Edildi
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Disney+’ın Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu’nun başrollerinde rol aldığı Öngörü filminin 28 Ağustos'ta yayınlanması bekleniyor. Yönetmenliğini Ali Bilgin'in üstlendiği ve senaryosunu Sema Ergenekon'un yazdığı bir dram/aşk yapımı olan filmin sevişme sahnesi sebebiyle bir kriz yaşandığı iddia edildi.
Kaynak: Mynet
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Hilal Altınbilek ve Serkan Çayoğlu'nun başrollerini paylaştığı Öngörü filmiyle ilgili geri sayım başladı.
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28 Ağustos'ta yayınlanacak film heyecanla beklenirken filmde sevişme sahnelerinin olması Serkan Çayoğlu'nun eşi Özge Gürel'i kızdırdığı iddia edildi.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. 2012 yılında başladığım metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema ve Magazin editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları, reyting haberlerini, dizi ve filmlerdeki gelişmeleri, ünlülerin hayatlarına dair detayları ve magazinel olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde, kendime has tarzımla sizlerle buluşturmayı amaçlıyorum.
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