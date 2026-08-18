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Flaş Gelişme: Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Bomba İsim Dahil Oldu

Flaş Gelişme: Yeraltı Dizisinin Kadrosuna Bomba İsim Dahil Oldu

Yeraltı Dizisi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 16:29
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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı'nın kadrosu yeni sezon öncesinde genişlemeye devam ediyor. Yeraltı dizisine yeni isimler dahil olurken kadroya sürpriz bir ismin geleceği açıklandı. Birsen Altuntaş, Yeraltı dizisine yapılan flaş transferi duyurdu.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

NOW'ın fenomen dizisi Yeraltı, 2. sezon öncesinde oyuncu kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor.

Yeraltı'nın yeni sezonu için peş peşe transfer haberleri gelirken diziye bu kez Bozo'nun geçmişinden sürpriz bir karakterin dahil olacağı ortaya çıktı. Birsen Altuntaş'ın haberine göre Uraz Kaygılaroğlu'nun hayat verdiği Bozo'nun eski sevgilisi yeni sezonda hikayeye katılacak. Merak uyandıran karakteri canlandıracak isim de belli oldu.

Şükran Ovalı, Yeraltı dizisinde Bozo'nun eski sevgilisini canlandıracak.

Şükran Ovalı, Yeraltı dizisinde Bozo'nun eski sevgilisini canlandıracak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Şükran Ovalı, Yeraltı'nın yeni sezon kadrosuna dahil oldu. Başarılı oyuncu dizide Bozo'nun eski sevgilisine hayat verecek. Şükran Ovalı'nın Yeraltı dizisindeki eski sevgili karakteri şimdiden merak yarattı.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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