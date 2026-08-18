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Altı Üstü İstanbul Oyuncusu, Düşen Reytinglerin Ardından Seyirciye Seslendi

Altı Üstü İstanbul Oyuncusu, Düşen Reytinglerin Ardından Seyirciye Seslendi

Atv yerli dizi
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 15:01
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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi şoke eden bir reyting kaybı yaşadı. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesinin ardından pek çok evde TV kanalları yayınlanmıyor. ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30'luk bir reyting kaybı yaşarken dizinin oyuncularından Berk Ali Çatal, reytingler için seyirciye seslendi.

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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.

Geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30'luk reyting kaybı yaşayan Altı Üstü İstanbul'un oyuncularından Berk Ali Çatal, sonuçların ardından seyirciye seslendi. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçişin ardından bazı evlerde televizyon kanallarına erişimde sorun yaşandığı belirtilirken Altı Üstü İstanbul'un reytinglerindeki sert düşüş de dikkat çekti.

Dizinin oyuncularından Berk Ali Çatal ise reyting sonuçlarının ardından sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çatal, X hesabından “Millet şu frekans işini bi ara çözelim... hatta acilinden ;) İyi ki varsınız” ifadelerini kullandı. Berk Ali Çatal'ın paylaşımı, Altı Üstü İstanbul'un yaşadığı reyting kaybını frekans değişikliğine bağladığı şeklinde yorumlandı.

İşte Berk Ali Çatal'ın o paylaşımı:

İşte Berk Ali Çatal'ın o paylaşımı:
twitter.com

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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