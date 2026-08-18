Altı Üstü İstanbul Oyuncusu, Düşen Reytinglerin Ardından Seyirciye Seslendi
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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul dizisi şoke eden bir reyting kaybı yaşadı. Türksat 3A'dan Türksat 4A'ya geçilmesinin ardından pek çok evde TV kanalları yayınlanmıyor. ATV'de yayınlanan Altı Üstü İstanbul, geçtiğimiz haftaya göre yüzde 30'luk bir reyting kaybı yaşarken dizinin oyuncularından Berk Ali Çatal, reytingler için seyirciye seslendi.
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ATV ekranlarında yayınlanan Altı Üstü İstanbul, son bölümüyle reytinglerde dikkat çeken bir düşüş yaşadı.
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İşte Berk Ali Çatal'ın o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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