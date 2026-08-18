Arka Sokaklar Oyuncusu, TRT'nin Dönem Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Geliyor
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kadrosuna en çok yeni oyuncu dahil eden dizilerden olan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna şimdi de ünlü oyuncu dahil oldu. Arka Sokaklar oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.
KAYNAK: Birsen Altuntaş
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TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.
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Genç oyuncu Hasan Denizyaran, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alacak.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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