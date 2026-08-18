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Arka Sokaklar Oyuncusu, TRT'nin Dönem Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Geliyor

Arka Sokaklar Oyuncusu, TRT'nin Dönem Dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'na Geliyor

Mehmed: Fetihler Sultanı
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
18.08.2026 - 13:54
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinin kadrosu genişlemeye devam ediyor. Kadrosuna en çok yeni oyuncu dahil eden dizilerden olan Mehmed: Fetihler Sultanı'nın kadrosuna şimdi de ünlü oyuncu dahil oldu. Arka Sokaklar oyuncusu, Mehmed: Fetihler Sultanı'nda rol alacak.

KAYNAK: Birsen Altuntaş

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

TRT'nin sevilen dönem dizisi Mehmed: Fetihler Sultanı'nın 4. sezona yeni oyuncular dahil olmaya devam ediyor.

Serkan Çayoğlu ve yeni başrol Begüm Birgören'in rol aldığı Mehmed: Fetihler Sultanı için geri sayım başladı. 4. sezonuyla ekrana gelmeye hazırlanan dönem dizisinin kadrosuna yeni isimler dahil olmaya başlarken Birsen Altuntaş, kadroya giren son ismi açıkladı.

Arka Sokaklar ve Sahipsizler dizisiyle tanınan genç oyuncu, Mehmed: Fetihler Sultanı dizisine dahil oldu.

Genç oyuncu Hasan Denizyaran, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alacak.

Genç oyuncu Hasan Denizyaran, TRT'nin Mehmed: Fetihler Sultanı dizisinde rol alacak.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre Arka Sokaklar'da Komiser Kadir ve Sahipsizler'de Faruk karakterine hayat veren Hasan Denizyaran, dönem dizisine dahil oldu. Hasan Denizyaran, Mehmed dizisinde Akkoyunlu devletinin hükümdarı Uzun Hasan’ın oğlu Uğurlu karakteriyle seyirci karşısına çıkacak.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın çekimleri 29 Ağustos günü başlayacak.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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