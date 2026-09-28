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Deniz Göktaş Cezaevinden Çıktı, İlk Sözleri Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur Oldu

Deniz Göktaş Cezaevinden Çıktı, İlk Sözleri Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur Oldu

Deniz Göktaş
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Gündem ve Spor Editörü
28.09.2026 - 22:44
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88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, ilk duruşmasında verilen kararla bu akşam cezaevinden çıktı. Kapıda kendisini bekleyenlerle kucaklaşan Göktaş, özgürlüğünün ilk dakikalarında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.

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Deniz Göktaş ilk mesajında içeride kalan isimlere yer verdi.

Cezaevi kapısında sevenleri bekliyordu.

Cezaevi kapısında sevenleri bekliyordu.

İstanbul 14. Asliye Ceza Mahkemesi, bugün görülen ilk duruşmada Göktaş'a 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 11 ay 20 gün, 'halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik' suçundan 7 ay 15 gün hapis cezası verdi. 'Suçu ve suçluyu övme' suçlamasından beraat eden Göktaş'ın, tutuklu kaldığı süre göz önünde bulundurularak hükümle birlikte tahliyesine karar verildi. Akşam saatlerinde Karatepe'deki cezaevinden çıkan Göktaş'ı kapıda ailesi, arkadaşları ve sevenleri karşıladı, Göktaş kendisini bekleyenlerle tek tek sarılarak buluştu.

İlk sözlerini içeride kalanlara ayırdı.

İlk sözlerini içeride kalanlara ayırdı.

Cezaevi çıkışında gazetecilere konuşan Göktaş, hâlâ tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur'dan bahsederek 'Çok kısa konuşacağım. Yani çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim, geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ama tabii biliyorsunuz burada Karatepe'de Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, suçlamasını hala bilmiyorum yani izlememe rağmen haberleri. Türkiye'de sadece burada da değil, birçok Silivri'de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. O yüzden hani içeri dışarı tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir. Teşekkürler, sağ olun' dedi.

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Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Gündem ve Spor Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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