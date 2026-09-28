Deniz Göktaş Cezaevinden Çıktı, İlk Sözleri Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur Oldu

Cezaevi çıkışında gazetecilere konuşan Göktaş, hâlâ tutuklu bulunan Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur'dan bahsederek 'Çok kısa konuşacağım. Yani çok mutluyum, çok yorgunum. Adliyeye gittim, geldim. Aileme, anneme, babama, arkadaşlarıma kavuştuğum için çok mutluyum. Ama tabii biliyorsunuz burada Karatepe'de Sinem Dedetaş burada, Mehmet Pehlivan burada. Hep hayalim şeydi yani; üçümüz hep beraber tek bir arabayla İstanbul'a gideriz diye umdum. Öyle olmadı. Oğuzhan Uğur burada, suçlamasını hala bilmiyorum yani izlememe rağmen haberleri. Türkiye'de sadece burada da değil, birçok Silivri'de, başka cezaevlerinde binlerce insan var; benim gibi tutuklu yargılanan ya da fikirlerinden dolayı mahkum olan. O yüzden hani içeri dışarı tabii ki dışarıda olmak çok güzel, çok özledim. Ama hani içeri dışarı çok fark etmiyor. Umarım hep beraber özgürlüğümüze kavuşacağımız bir hal gelir. Teşekkürler, sağ olun' dedi.