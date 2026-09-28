Deniz Göktaş Cezaevinden Çıktı, İlk Sözleri Sinem Dedetaş, Mehmet Pehlivan ve Oğuzhan Uğur Oldu
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
88 gündür tutuklu bulunan komedyen Deniz Göktaş, ilk duruşmasında verilen kararla bu akşam cezaevinden çıktı. Kapıda kendisini bekleyenlerle kucaklaşan Göktaş, özgürlüğünün ilk dakikalarında gazetecilere kısa bir açıklama yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Deniz Göktaş ilk mesajında içeride kalan isimlere yer verdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cezaevi kapısında sevenleri bekliyordu.
İlk sözlerini içeride kalanlara ayırdı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın