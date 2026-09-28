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İstanbul'da Maç İzlenecek Mekanlar

İstanbul'da Maç İzlenecek Mekanlar

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt - Yaşam Editörü
28.09.2026 - 22:28
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İstanbul'da maç, 90 dakikalık bir karşılaşmadan çok daha fazlası. Mahalle kahvesinden çok katlı spor barlarına, stadyum çevresindeki taraftar publarından Nevizade'nin meyhanelerine kadar her semtin kendine göre bir maç izleme kültürü var. 2026'da ise tablo biraz değişti: Maç yayınlarının ticari lisans bedelleri katlanarak arttı, stadyumdaki bilet ve kombine fiyatları da herkesin bütçesine uymuyor. Bu yüzden futbolseverlerin büyük kısmı maçı yayın lisansı olan kafe, bar ve restoranlarda izlemeyi tercih ediyor. Semt semt mekanları, takımlara göre toplanma noktalarını, rezervasyon ve fiyat detaylarını derledik.

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İstanbul'da Maç İzlenecek Yer Nasıl Seçilir? - 2026

İstanbul'da Maç İzlenecek Yer Nasıl Seçilir? - 2026

Bir mekanın sıradan bir kafe ya da restoran olmaktan çıkıp taraftarların buluşma noktasına dönüşmesi için birkaç şeyin bir araya gelmesi gerekiyor. İstanbul'da maç izlenecek yeri seçerken de hesaba katılacak çok şey var: Hangi takımı tuttuğunuz, maçın ne kadar kritik olduğu, bütçeniz ve nasıl bir ortam istediğiniz. Sıradan bir lig maçıyla şampiyonluğu belirleyecek bir derbi aynı mekanda aynı şekilde izlenmiyor.

Taraftar Mekanı mı, Nötr Spor Barı mı?

Mekan seçerken vermeniz gereken ilk karar, maçı nasıl bir havada izlemek istediğiniz. İstanbul'daki maç mekanları bu açıdan kabaca ikiye ayrılıyor: taraftar mekanları ve nötr spor barları.

Taraftar mekanlarında içerisi tek bir takımın taraftarıyla dolu olur, ses hiç düşmez, tezahüratlar stadyumdaki gibi 90 dakika sürer. Beşiktaş Çarşı'daki köklü işletmeler, Kadıköy Rıhtım çevresindeki publar ve Nevizade'de sarı-kırmızıya bürünen meyhaneler bu gruba giriyor. Burada maç izlemek oturup seyretmekten çok maçın bir parçası olmak demek.

Aidiyet duygusunu en güçlü yaşayacağınız yerler bunlar. Ama rakip takımı tutuyorsanız, ailenizle gidiyorsanız ya da maçı sakin kafayla izlemeyi seviyorsanız bu ortam kısa sürede yorucu hale gelebiliyor. Beşiktaş'ın simge mekanlarından Kazan'da rakip takımın maçlarının sesli yayınlanmaması, bu mekanların ne kadar kendi taraftarına ait olduğunu iyi anlatıyor.

Nötr spor barlarında ise her takımdan taraftar yan yana oturabiliyor. Odak fanatizmden çok iyi yemekte, rahat oturmakta ve maçı net izlemekte. Bağdat Caddesi'ndeki The North Shield şubeleri, Ataşehir ve Levent'teki modern gastropublar bu grubun öne çıkan örnekleri. Geniş içki seçenekleri, dünya mutfağından menüleri, yüksek çözünürlüklü dev ekranları ve ses yalıtımıyla bu mekanlar daha çok beyaz yakalıları, şirket gruplarını ve İstanbul'da yaşayan yabancıları ağırlıyor.

Derbi Günü İstanbul'da Rezervasyon Kaç Gün Önceden Yapılmalı?

Derbi günleri İstanbul'un yeme-içme sektöründe talebin kapasiteyi fersah fersah aştığı günler. Galatasaray-Fenerbahçe ya da Beşiktaş-Galatasaray gibi bir maçta yayın lisansı olan neredeyse her mekan tamamen doluyor. Sıradan bir lig maçında maç saatinden kısa süre önce gitmek yetebilir ama derbide işler böyle yürümüyor.

Bağdat Caddesi, Nevizade ve Beşiktaş Çarşı gibi popüler bölgelerde derbi rezervasyonunu en az 10-15 gün önceden yapmak gerekiyor. Dorock XL Kadıköy, Havelka, Aslanım Bar ve The North Shield gibi müdavimi bol mekanlarda ekranı en iyi gören masalar, derbi haftasının fikstürü açıklandığı anda kapılıyor.

Mekanlar da bu yoğunluğa karşı önlem alıyor. 2026'da pek çok işletme, rezervasyon yapıp gelmeyen müşterilere karşı kalabalık gruplardan kapora istiyor. Son dakikada plan yapanlar ise çoğu zaman ekranı zor gören bir bar taburesine ya da ayakta izleme alanına razı olmak zorunda kalıyor.

Maç Yayını Olan Mekanlarda Minimum Harcama Uygulaması Nedir?

Restoran ve barların ödediği ticari yayın lisansı bedelleri çok yüksek seviyelere çıktı. Bu da mekanları maç saatlerinde daha katı fiyat politikaları uygulamaya itti. 2010'ların başında bazı kafelerde derbi izlemenin karşılığı 10-15 TL gibi sembolik bir ücretti; bir çayla iki saat maç izlenebiliyordu. O günler artık geride kaldı.

2026 İstanbul'unda büyük maçlarda giriş ücreti ya da daha yaygın olarak minimum harcama uygulaması neredeyse standart hale geldi. Bağdat Caddesi, Kadıköy ve Şişli hattındaki birçok üst segment mekan kapıda para almasa da masaya oturan her kişi için belirli bir fiks menü ya da asgari harcama tutarı koyuyor.

Bunun sebebi basit: Hafta sonu akşamları, yani 19.00 ile 22.00 arasında, tek bir içecekle saatlerce masada oturan müşteri mekanın o akşamki kazancını ciddi şekilde düşürüyor. Minimum harcama paketleri genellikle paylaşımlı atıştırmalık tabakları, bir ana yemek ve belirli sayıda içecekten oluşuyor ve hesaba peşin yansıtılıyor. Maç günü kapıda sürprizle karşılaşmamak için bu koşulları rezervasyon sırasında mutlaka sormakta fayda var.

İstanbul'da Maç İzlenecek En İyi Yerler: İlçe İlçe Liste

İstanbul'da Maç İzlenecek En İyi Yerler: İlçe İlçe Liste

İstanbul tek merkezli bir şehir olmadığı için maç izleme kültürü de tek bir yerde toplanmıyor. Her semt kendi dokusuna, sakinlerine ve bütçesine uygun mekanlar çıkarmış. Avrupa ve Anadolu yakasındaki maç merkezleri hem mekan tasarımıyla hem de müşteri profiliyle birbirinden belirgin şekilde ayrılıyor.

Kadıköy ve Bağdat Caddesi'ndeki Maç Mekanları

Anadolu Yakası'nın eğlence ve yeme-içme merkezi olan Kadıköy ve Bağdat Caddesi hattı, futbolun hem en şık hem de en coşkulu izlendiği bölgelerden biri. Rıhtım, Osmanağa ve Moda tarafı daha genç ve ateşli bir kitleyi ağırlarken Caddebostan ve Suadiye'deki Bağdat Caddesi mekanları profesyonellere, alım gücü yüksek gruplara ve konforuna düşkün taraftarlara hitap ediyor. Cadde'de maç izlemek Avrupa'daki pub kültürüne yakın bir deneyim sunarken Kadıköy merkezdeki mekanlar kapasiteleri ve ses seviyeleriyle öne çıkıyor.

Havelka (Caddebostan): Katlı yapısı ve her noktadan görülebilen dev ekranlarıyla biliniyor. Derbileri yüksek çözünürlükte yayınlıyor. Kalabalık arkadaş gruplarının ve Fenerbahçelilerin favorisi.

The North Shield (Caddebostan): Ahşap ağırlıklı klasik İngiliz pub dekoru, zengin içki seçkisi ve iyi yerleştirilmiş ekranlarıyla daha seçkin bir ortam sunuyor. Sakin bir maç arayanlar, yöneticiler ve aileler burayı tercih ediyor.

The Irish Pub (Caddebostan): Sokağa taşan dev ekran coşkusu, hızlı servisi ve yüksek sesli maç atmosferiyle Cadde'nin en hareketli noktalarından. Fanatik taraftarlar, üniversite öğrencileri ve enerjik gruplar için ideal.

Brasserie Prime ve Oma (Caddebostan): Maç yayınını şık restoran konsepti ve dünya mutfağıyla birleştiriyorlar. Aileler, iş yemeği yapanlar ve konfor arayanlar için iyi birer seçenek.

Dorock XL (Kadıköy Merkez): Normal günlerde kapalı konser alanı olan mekan, maç günlerinde dev projeksiyonlarla bir tribüne dönüşüyor. Yüksek sesi seven genç ve dinamik kitlenin adresi.

Maçkolik Complex (Şükrü Saraçoğlu): Stadyumun hemen yanında, özel maç izleme odaları ve çok sayıda ekranıyla dev bir futbol mekanı. Maçın havasını stadyumun dışında yaşamak isteyenlerin tercihi.

Terminal Kadıköy (Zühtüpaşa): Marmaray ve metroya yakınlığıyla iş çıkışı pratik bir buluşma noktası, çok sayıda ekranı var. Beyaz yakalılar ve ulaşım kolaylığı arayanlar için uygun.

Sümela Cafe ve Khalkedon (Osmanağa / Kalamış): Sümela klasik kafe ve nargile konseptinde, Khalkedon ise marina manzarasıyla daha üst segment hizmet veriyor. Semt sakinleri ve maçı sahil keyfiyle birleştirmek isteyenler için.

Beşiktaş Çarşı ve Nevizade'deki Taraftar Mekanları

Avrupa Yakası'nda futbolun sokaklara taştığı iki büyük merkez var: Beşiktaş Çarşı ve Beyoğlu'nun tarihi dokusunu koruyan Nevizade Sokağı. Bu bölgeler nötr olmaktan çok uzak; ikisi de kulüp kimliğiyle o kadar iç içe ki neredeyse kulüplerin gayriresmi tesisleri gibi.

Balık pazarı ve tarihi Beyoğlu dokusuyla Nevizade, özellikle Galatasaray taraftarlarının buluşma yeri. Maç yayınları dar sokaklarda terasları, iç salonları ve sokağı dolduruyor. Beşiktaş Çarşı ise tamamen siyah-beyaza adanmış, fanatizmle semt kültürünün iç içe geçtiği bir bölge.

Sanat Restaurant (Nevizade): Bölgenin en büyük kapasiteli mekanlarından. Geniş terası ve maç sonrası canlı müziğiyle maç akşamlarını festivale çeviriyor. Galatasaraylılar ve kalabalık sevenler için.

Aslanım Bar (Nevizade): Galatasaray aidiyeti üzerine kurulu kült bir mekan. Derbilerde sokağı inleten tezahüratların merkezi. Koyu Galatasaray taraftarlarının ve amigoların adresi.

Kalamar ve Keyif Nevizade (Nevizade): Meze, fasıl ve deniz ürünleri geleneğini Şampiyonlar Ligi ve derbi maçlarıyla aynı masada buluşturuyor. Daha büyük yaştaki taraftarlar ve yemeğe önem veren gruplar tercih ediyor.

Vera Cafe & Bistro (Nevizade): Sokağın kalabalığından biraz uzak, modern tasarımlı ve ekranları doğru yerleştirilmiş bir mekan. Genç profesyoneller ve rahat izlemek isteyenler için.

Kazan (Beşiktaş Çarşı): 1979'dan beri Beşiktaş'la özdeşleşmiş tarihi bir mekan. Rakip takımların maçlarında genellikle yayının sesi açılmıyor. Koyu Beşiktaş taraftarlarının ve semt sakinlerinin kalesi.

Turgut Vidinli (Beşiktaş Çarşı): Balık köftesiyle ünlü tarihi meyhane, maç öncesini ve sonrasını rakı-balık sofrasıyla birleştiriyor. Klasik meyhane sevenlerin uğrak noktası.

Beer Plus (Beşiktaş): Samimi ortamı ve soğuk biralarıyla maçı omuz omuza, tribün havasında izleme imkanı sunuyor. Üniversite öğrencileri ve enerjik taraftarlar tercih ediyor.

Şişli, Mecidiyeköy ve Levent'teki Spor Barları

Şişli, Mecidiyeköy, Fulya ve Levent hattı İstanbul'un iş ve finans merkezi. Buradaki maç mekanları, stadyuma ya da Kadıköy, Beşiktaş gibi daha fanatik semtlere gitmek için trafiğe girmek istemeyen beyaz yakalılara göre şekillenmiş. Konfor, hızlı servis ve iyi ekran-ses kalitesi bu bölgede ön planda.

Match Cafe (Şişli / Fulya): Spor barı havasını mahalle sıcaklığıyla birleştiren, ekrana yakın oturma düzeniyle samimi bir maç noktası. İş çıkışı stres atmak isteyen plaza çalışanları ve semt sakinleri burayı seviyor.

Köşebaşı Levent (Levent): Kebabı lüks restoran standartlarında sunan mekan, kış bahçesi ve gürültüden uzak ortamıyla sakin bir maç takibi sağlıyor. Üst düzey yöneticiler, iş insanları ve kaliteye önem veren gruplar tercih ediyor.

Bakırköy ve Ataköy'deki Maç İzlenecek Yerler

Avrupa Yakası'nın batısındaki Bakırköy, Ataköy, Florya ve Yeşilköy hattı uzun sahil şeridi, marinası ve üst-orta gelir grubunun yaşadığı yerleşimleriyle öne çıkıyor. Buradaki maç mekanları genellikle deniz kıyısında ya da marina içinde yer alan büyük ve çok amaçlı işletmeler.

Puppa Med. Brasserie (Ataköy Marina): Akdeniz mutfağını ve pizza menüsünü dev ekranda maç yayınıyla birleştiren, deniz kenarında şık bir mekan. Aileler ve marina havasını sevenler için.

The Vagonn Cafe (Ataköy 2. Kısım): Geniş bir alanda kafe ve nargile konsepti sunan, bol ekranlı bir buluşma noktası. Genç yetişkinler ve kalabalık arkadaş grupları tercih ediyor.

Diyar Ocakbaşı (Osmaniye): Veliefendi Hipodromu'nun karşısında, et lokantası ve meyhane konseptinde bir mekan. Izgara eşliğinde maç izlemek isteyen orta yaş taraftarlar ve geleneksel lezzet arayanlar için.

Cafe'de Keyff (Kartaltepe): İncirli Caddesi üzerinde, nargile kafe kültürünün yoğun yaşandığı, yüksek kapasiteli ve kalabalık bir maç mekanı. Maçı nargileyle birleştiren gençlerin adresi.

Ataşehir ve Ümraniye'deki Aile Dostu Maç Mekanları

Anadolu Yakası'nın yeni yerleşim alanlarından Ataşehir, Ümraniye ve Kayışdağı, rezidans yaşamının bir uzantısı olarak geniş, yüksek tavanlı ve ailelerin çocuklarıyla rahatça gidebileceği restoran-barlara ev sahipliği yapıyor. Sokak kalabalığından ve tribün gerginliğinden uzak durmak isteyen futbolseverler için bu bölge iyi bir alternatif.

Bistro Cabana (Ataşehir): Kayışdağı Caddesi üzerinde, geniş iç mekanı, modern tasarımı ve aydınlık ortamıyla sakin bir maç atmosferi sunuyor. Rezidans sakinleri ve aileler tercih ediyor.

Point Bar Grill Lounge (Ataşehir): Brandium Residence içinde yer alan mekan, ızgara seçenekleri ve lounge tarzıyla bölge sakinlerine hitap ediyor. Çiftler ve konfor arayanlar için uygun.

Murat Meyhane (Ataşehir): Barbaros Mahallesi'nde meyhane kültürüyle spor barını buluşturan daha yerel bir işletme. Samimi gruplar ve maçı klasik usulde izlemek isteyenler burayı seviyor.

Altyapı, güvenlik ve otopark sorunlarının az olması 2026'da Ataşehir mekanlarının cazibesini daha da artırdı. İlçe bugün İstanbul'un önemli maç izleme merkezlerinden biri haline geldi.

İstanbul'da Takıma Göre Maç İzlenecek Yerler

İstanbul'da Takıma Göre Maç İzlenecek Yerler

İstanbul'da köklü kulüplerin her biri bir semtle özdeşleşmiş durumda. Bu yüzden şehir, taraftarın gözünde görünmez sınırlarla bölünmüş gibi. Bir takımın maçını o takımın doğduğu, taraftarının toplandığı semtte izlemek stadyuma en yakın hissi veriyor.

Galatasaray Maçı İzlenecek İstanbul Mekanları

Galatasaray'ın kökleri Beyoğlu'nda. Stadyum Mecidiyeköy'den Seyrantepe'ye taşınmış olsa da taraftarın asıl buluşma noktası hâlâ burası. Maç günlerinde Nevizade Sokağı baştan sona sarı-kırmızıya bürünüyor, adeta eski Ali Sami Yen'in açık tribününe dönüşüyor.

Sokağın başından sonuna kadar Aslanım, Şahika, Akdeniz ve büyük kapasiteli Sanat Teras gibi mekanlar tezahüratların ve meşalelerin birbirine karıştığı bir festival alanına dönüşüyor. Yemekle futbolu birleştirmek isteyen, daha büyük yaştaki Galatasaraylıların maç öncesi uğrak yerleri ise kebabıyla Tahtasaray ve meze-balığıyla Hasbi. Daha sakin, loca havasında bir ortam arayan Galatasaraylılar ise Levent'teki Köşebaşı restoranlarını tercih ediyor.

Fenerbahçe Maçı İçin Anadolu Yakası Adresleri

Fenerbahçe'nin kalesi tartışmasız Kadıköy. Maç günlerinde Boğa Heykeli'nden stadyuma, Kalamış'tan Caddebostan sahiline uzanan hatta tam bir karnaval havası yaşanıyor. Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nun hemen yanındaki Maçkolik Complex, maçı stadyumun dibinde, özel odalarda ve dev projeksiyonlarda izleme imkanı sunarak semtin ruhunu yansıtıyor.

Kadıköy Balıkçılar Çarşısı'ndaki Hamsi Pub, maç saatlerinde içeride adım atacak yer kalmayan, coşkunun sınır tanımadığı efsane noktalardan biri. Yere fıstık kabuğu atmanın gelenek olduğu Yer Fıstığı gibi salaş publar taraftarın nabzını tutarken, Kalamış'taki lüks mekanlar ve Dereağzı tesislerinin çevresindeki Develi gibi restoranlar sakin ortamları ve deniz manzaralarıyla daha seçkin bir maç akşamı vaat ediyor.

Beşiktaş Maçı İçin Çarşı ve Çevresindeki Mekanlar

Beşiktaşlılar için semtin merkezi, Köyiçi ve Çarşı sadece bir buluşma yeri değil, bir yaşam alanı. Maç günü stadyuma yürüme mesafesinde olmanın getirdiği enerji bütün semte yayılıyor.

1979'dan beri hizmet veren Kazan, siyah-beyazlıların semtteki en önemli kalesi. Burada Beşiktaş dışında bir takımın maçını sesli izlemek ya da başka bir takımın golünü kutlamak neredeyse mümkün değil. Çarşı'nın köklü esnaflarından Turgut Vidinli, müdavimleri arasında İlber Ortaylı gibi isimlerin de bulunduğu tarihi bir meyhane. Maç heyecanını rakı-balık sofrasında yatıştırmak isteyenler için birebir.

Beer Plus gibi modern publar ise sokağa kurulan dev ekranlarla bütün semti büyük bir tribüne çeviriyor ve taraftarın coşkusunu sokaklara taşıyor.

İstanbul Maç Mekanları: Kullanıcı Yorumları

İstanbul Maç Mekanları: Kullanıcı Yorumları

İstanbul'daki maç mekanları hakkında internette binlerce yorum var ve bu yorumlar mekanların karnesi gibi işliyor. Yorumlara bakınca memnuniyetin skordan çok servis hızına, ses düzenine ve mekana ulaşmanın kolaylığına bağlı olduğu görülüyor.

İstanbul'da Maç Atmosferi En İyi Mekanlar Hangileri?

Yorumlarda en çok öne çıkan iki konu, ekranın her yerden rahat görülmesi ve sesin iyi ayarlanması. Bağdat Caddesi'ndeki Havelka için yapılan yorumlar, katlı yapısının ve dev ekranların doğru yerleştirilmesinin en kalabalık derbilerde bile görüşü kapatmadığını söylüyor.

Kadıköy'deki Dorock XL ise çok sayıda ekranı, dev projeksiyonu ve spikerin sesini stadyum anonsu gibi duyuran konser ses sistemiyle yorumlarda sık sık 'stadyumdan sonra en iyi atmosfer' diye anılıyor. Buna karşın tarihi yarımadada ve Beyoğlu'nun dar pasajlarındaki bazı geleneksel mekanlar, kör noktada kalan ekranlar ve birbirine çok yakın masalar yüzünden zaman zaman sert eleştiriler alıyor.

Derbi Akşamı İstanbul Mekanlarında Deneyim Nasıl?

Derbi akşamı mekan deneyimi büyük ölçüde beklentiye bağlı. Yorumlara göre Nevizade'deki Aslanım Bar ya da Beşiktaş'taki Kazan gibi fanatik mekanlara gidenler, yoğunluk yüzünden servisin aksayabileceğini ve siparişlerin gecikebileceğini baştan kabul etmiş görünüyor.

Yorumlarda sık geçen bir diğer konu da güvenlik. Derbilerdeki gerginlik düşünüldüğünde müşteriler, The North Shield, Brasserie Prime ve Oma Caddebostan gibi mekanlarda taşkınlık riskinin olmadığını, ailelerin ve iş gruplarının maçı huzurla izleyebildiğini sıklıkla belirtiyor.

Taraftarlar İstanbul'da Maç İçin Hangi Semtleri Öneriyor?

Kullanıcıların maç günü için önerdiği semtler, büyük ölçüde İstanbul'un trafiğinden kaçmayı kolaylaştıran ulaşım noktalarıyla örtüşüyor.

Kadıköy Rıhtım ve Moda: Vapur, Marmaray ve metro bağlantısı sayesinde maç sonrası bölgeden çok hızlı çıkılabiliyor, semt de kendi başına bir eğlence merkezi. Anadolu Yakası sakinleri ve karşı yakadan gelen taraftarlar tercih ediyor.

Şişli ve Mecidiyeköy: Avrupa Yakası'nın tam ortasında. İşten çıkanlar Match Cafe çevresine taksiye ihtiyaç duymadan metroyla ulaşabiliyor. Plaza çalışanları ve merkezi konum arayanlar için ideal.

Bağdat Caddesi: Trafik yoğun olsa da ortamı seçkin. Marmaray'a kısa yürüme mesafesindeki Terminal Kadıköy gibi alternatifler de var. Konfor arayanlar ve aileler burayı öneriyor.

Beşiktaş Çarşı: Sokak kültürünü, tezahüratları ve maç öncesi havasını yaşamak isteyenlerin bir numaralı tavsiyesi. Deplasman ruhunu seven, maçı iliklerine kadar yaşamak isteyen taraftarlar için.

İstanbul Maç Mekanları Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

İstanbul Maç Mekanları Fiyatları 2026: Kişi Başı Ne Kadar?

Ekonomideki dalgalanmalar, gıda fiyatlarındaki artış ve Digiturk, beIN Sports, Exxen gibi platformların ticari lisans bedellerinin katlanarak yükselmesi, maç yayını yapmayı restoranlar için ciddi bir maliyet kalemine dönüştürdü. Eskiden 10-15 TL'ye ya da bir çay siparişiyle izlenen maçlar, 2026'da hesabı kabarık bir eğlenceye dönüştü.

İstanbul'da Maç İzlerken Kişi Başı Harcama Ne Kadar?

Mekanların her ay on binlerce, hatta yüz binlerce lirayı bulan yayın abonelikleri doğrudan müşterinin hesabına yansıyor. 2026'da mekanlar bu maliyeti üç farklı yolla karşılıyor.

Giriş ücreti: Bazı geleneksel pub ve kafelerde kapıda doğrudan bir yayın bedeli alınıyor. Bu ücret genellikle ilk içeceği kapsıyor, sonrasında menüden ne sipariş ederseniz onu ödüyorsunuz.

Minimum harcama: The North Shield, The Irish Pub ve Havelka gibi üst segment barlarda önemli maçlar için kişi başı bir minimum hesap belirleniyor. Bu tutar genellikle bir akşam yemeği ve birkaç içkinin maliyetine denk geliyor. Bu limite ulaşmasanız bile belirlenen tutarı ödemeniz gerekiyor.

Fiks menü: Köşebaşı Levent ve Brasserie Prime gibi lüks restoranlar ve otel lounge'ları, derbi akşamlarına özel dört aşamalı, yemek ve içecek dahil fiks menüler hazırlıyor. Şehirdeki en pahalı seçenek bu, ama konfor da en üst seviyede.

Avrupa ve Anadolu Yakası Maç Mekanı Fiyat Karşılaştırması

İki yakadaki maç mekanlarının fiyat politikası, mekanın türüne göre belirgin şekilde ayrışıyor.

Geleneksel taraftar mekanları: Nevizade'deki Aslanım, Beşiktaş'taki Kazan ve Kadıköy'deki Yer Fıstığı gibi mekanlarda çoğunlukla menüden sipariş verip yediğiniz kadar ödüyorsunuz. Derbilerde ise kapı ya da ayakta izleme ücreti alınabiliyor. Karşılığında stadyuma en yakın atmosferi, yüksek sesi ve takım aidiyetini yaşıyorsunuz; harcama konusunda da daha esneksiniz.

Üst segment spor barları: Caddebostan'daki The North Shield, Fulya'daki Match Cafe ve Havelka gibi mekanlarda kişi başı minimum harcama limiti uygulanıyor. Karşılığında iyi ses düzeni, temiz ve güvenli bir ortam, sakin bir kitle ve geniş bir yabancı içki seçkisi sunuluyor.

Büyük etkinlik alanları: Kadıköy'deki Dorock XL ve Nevizade'deki Sanat Teras gibi yerlerde önceden bilet satışı ya da yüksek kapasiteli fiks tüketim anlaşması yapılıyor. Konser havası, dev ekranlar ve maç sonrası kutlama, bu mekanların asıl vaadi.

Lüks restoran ve gastropublar: Levent'teki Köşebaşı ve Bağdat Caddesi'ndeki Brasserie Prime gibi mekanlarda yemek ve sınırlı ya da sınırsız içecek dahil fiks menü geçerli. Burada fine dining kalitesinde yemek, üst düzey konfor, özel alanlarda izleme ve sessizlik için ödeme yapıyorsunuz.

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SSS: İstanbul Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

SSS: İstanbul Maç Mekanları Hakkında Merak Edilenler

İstanbul'da Maç İzlemek İçin En İyi Semt Hangisi?

En iyi semt, maçı nasıl izlemek istediğinize göre değişiyor. Stadyum havasını yaşamak, dar sokaklarda marşlar söyleyerek maça hazırlanmak istiyorsanız Avrupa Yakası'nda Beşiktaş Çarşı ve Nevizade, Anadolu Yakası'nda ise Kadıköy Çarşı ve Altıyol'un rakibi yok.

Ailenizle, eşinizle ya da iş arkadaşlarınızla taşkınlıktan ve küfürden uzak, iyi bir yemek eşliğinde maç izlemek istiyorsanız Bağdat Caddesi'nin Caddebostan-Suadiye hattı, Ataşehir'deki rezidans altı mekanlar ve Levent en doğru adresler. Yoğun bir iş gününün ardından pratik bir buluşma arayanlar için ise ulaşım kolaylığıyla Şişli, Mecidiyeköy ve Fulya öne çıkıyor.

İstanbul'da Maçı Dev Ekranda Ücretsiz İzlemek Mümkün mü?

Mümkün, ama bu genellikle lig maçları için değil, Avrupa Şampiyonası, Dünya Kupası ve kritik elemeler gibi milli maç dönemleri için geçerli. Bu dönemlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyeleri şehrin çeşitli noktalarına dev ekranlar kuruyor. 2026'da milli maçların ücretsiz ve açık havada izlenebildiği başlıca noktalar şöyle:

Anadolu Yakası: Kadıköy'de Kalamış Atatürk Parkı ve Terminal Kadıköy, Maltepe'de Maltepe Park Meydan ile Hilltown AVM Küçükyalı Sahili, ayrıca Pendik Sahil Meydanı, Ümraniye 15 Temmuz Meydanı ve Üsküdar'daki Akasya AVM halka açık ve ücretsiz. Ataşehir'deki DasDas Avlu'da ise rezervasyon gerekiyor ve kapasite sınırlı.

Avrupa Yakası: Beşiktaş'ta Zorlu PSM Vestel Amfi ve Akmerkez Dekk Teras rezervasyonla, sınırlı kapasiteyle hizmet veriyor. Beyoğlu ve Fatih'te Tersane İstanbul, Yedikule Hisarı ve Sepetçiler Kasrı halka açık ama ön kayıt isteniyor. Başakşehir Millet Bahçesi, Bağcılar Meydanı ve Bakırköy'deki Yeşilköy Çiroz Sahili ise ücretsiz ve herkese açık.

Zorlu PSM, DasDas Avlu ve Sepetçiler Kasrı gibi özel etkinlik alanlarında ve tarihi mekanlarda, etkinlik ücretsiz olsa bile güvenlik ve kapasite nedeniyle dijital platformlar üzerinden önceden kayıt yaptırmak zorunlu.

Yabancı Lig Maçları İstanbul'da Nerede Yayınlanıyor?

Premier Lig, La Liga, Serie A gibi yabancı ligler ve Şampiyonlar Ligi gibi büyük turnuvalar, Süper Lig'in hakim olduğu geleneksel taraftar mekanlarında pek sesli yayınlanmıyor. Yabancı lig maçlarını yüksek çözünürlükte ve sesli izlemek istiyorsanız yabancıların sık gittiği pub'lara ve uluslararası spor barlarına yönelmeniz gerekiyor.

Bağdat Caddesi'ndeki The Irish Pub Caddebostan, Old English Pub ve The North Shield Caddebostan ile Beyoğlu ve Taksim'deki İrlanda pub'ları, yurt dışı maçlarını eş zamanlı olarak dev ekranlarda yayınlıyor. Şişli'deki Match Cafe gibi modern spor barları da dünya futbol takvimini yakından takip ederek Premier Lig gibi büyük ligleri düzenli olarak yayınlıyor.

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Metehan Bozkurt
Metehan Bozkurt
Yaşam Editörü
2019 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde lisans eğitimime başladım, 2024 yılında da mezun oldum. Eğitimim süresince çeşitli platformlar ve gazete topluluklarında çeviri ve yerelleştirme alanlarında aktif rol aldım, bu süreçte dil becerilerimi ve kültürler arası iletişim yetkinliğimi geliştirdim. 2022 yılının Mayıs ayında Onedio’da stajyer olarak başladığım editörlük kariyerime, “Yaşam” kategorisinde sosyal medyadaki trendleri, günümüz ilişki dinamiklerini ve toplumsal meseleleri okuyuculara ulaştırarak devam ediyorum. İçeriklerimde, okuyucuların kendilerinden birer parça bulmasını amaçlıyorum.
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