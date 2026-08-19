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Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın Yeni Dizisindeki İsmi Ortaya Çıktı

Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın Yeni Dizisindeki İsmi Ortaya Çıktı

Uzak Şehir Sevdiğim Sensin
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
19.08.2026 - 12:08
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 2 sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, sezon finali bölümünde ölerek diziye veda etti. Alper Çankaya'nın Uzak Şehir sonrası yeni dizisi Sevdiğim Sensin olarak açıklanırken Çankaya'nın dizideki karakterinin ismi belli oldu.

KAYNAK: Dizi Dünyası

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

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Uzak Şehir'in en şaşırtan ayrılıklarından biri Şahin'i canlandıran Alper Çankaya oldu.

Uzak Şehir'in en şaşırtan ayrılıklarından biri Şahin'i canlandıran Alper Çankaya oldu.

Uzak Şehir'de iki sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, sezon finalinde karakterinin ölmesiyle diziye veda etmişti. Şahin'in vedasının ardından başarılı oyuncunun yeni adresi belli olurken şimdi de yeni dizisinde canlandıracağı karakter ortaya çıktı. Uzak Şehir'in ardından Sevdiğim Sensin dizisiyle anlaşan Alper Çankaya, yeni sezonda farklı bir karakterle seyirci karşısına çıkacak.

Uzak Şehir'e veda eden Alper Çankaya'nın Sevdiğim Sensin'deki karakterinin ismi ortaya çıktı.

Uzak Şehir'e veda eden Alper Çankaya'nın Sevdiğim Sensin'deki karakterinin ismi ortaya çıktı.

X'teki Dizi Dünyası'nın haberine göre Alper Çankaya'nın Sevdiğim Sensin'deki karakterinin adı Ali Cabbar olacak. Karakterin hikayedeki yeri ve diğer karakterlerle bağlantısına ilişkin detaylar ise henüz belli değil.

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Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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