Uzak Şehir'in Şahin'i Alper Çankaya'nın Yeni Dizisindeki İsmi Ortaya Çıktı
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Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'de 2 sezon boyunca Şahin karakterine hayat veren Alper Çankaya, sezon finali bölümünde ölerek diziye veda etti. Alper Çankaya'nın Uzak Şehir sonrası yeni dizisi Sevdiğim Sensin olarak açıklanırken Çankaya'nın dizideki karakterinin ismi belli oldu.
KAYNAK: Dizi Dünyası
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Uzak Şehir'in en şaşırtan ayrılıklarından biri Şahin'i canlandıran Alper Çankaya oldu.
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Uzak Şehir'e veda eden Alper Çankaya'nın Sevdiğim Sensin'deki karakterinin ismi ortaya çıktı.
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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