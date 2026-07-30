Daha 17'de Ayrılık İddiası Büyüyor! Çağdaş Onur Öztürk'ten Bir Paylaşım Daha
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Daha 17 dizisinin sevilen karakterlerinden Serhat'a hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, yaptığı yeni sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Peş peşe gelen duygusal set paylaşımları, dizi hayranları arasında ayrılık iddialarını yeniden alevlendirdi.
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Daha 17'de Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla dizinin hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor.
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İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:
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Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
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