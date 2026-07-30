article/comments
article/share
Haberler
TV
Daha 17'de Ayrılık İddiası Büyüyor! Çağdaş Onur Öztürk'ten Bir Paylaşım Daha

Daha 17'de Ayrılık İddiası Büyüyor! Çağdaş Onur Öztürk'ten Bir Paylaşım Daha

yerli dizi Daha 17
Esra Demirci
Esra Demirci - TV Editörü
30.07.2026 - 12:09
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Daha 17 dizisinin sevilen karakterlerinden Serhat'a hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, yaptığı yeni sosyal medya paylaşımıyla bir kez daha gündeme geldi. Peş peşe gelen duygusal set paylaşımları, dizi hayranları arasında ayrılık iddialarını yeniden alevlendirdi.

ÖNE ÇIKAN YAPIMLAR & OYUNCULAR

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Daha 17'de Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla dizinin hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor.

Daha 17'de Serhat karakterine hayat veren Çağdaş Onur Öztürk, sosyal medya paylaşımlarıyla dizinin hayranlarını meraklandırmaya devam ediyor.

Geçtiğimiz gün dizinin genç başrol oyuncuları Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat ile çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, yaptığı duygusal paylaşım nedeniyle 'Diziden ayrılıyor mu?' sorularını gündeme getirmişti.

Çağdaş Onur Öztürk bu kez de dizide Şebnem ve Hakan karakterlerini canlandıran Nesrin Cavadzade ile Armağan Oğuz'la birlikte çekilen karelerini paylaştı. Rol arkadaşları için övgü dolu ifadeler kullanan oyuncunun bu paylaşımı da sosyal medyada dikkat çekti.

Peş peşe gelen set paylaşımları ve duygusal mesajlar, Daha 17 izleyicileri arasında ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak şu ana kadar oyuncunun diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:

İşte Daha 17'nin Serhat'ı Çağdaş Onur Öztürk'ün o paylaşımı:

Sola kaydırın ve ekranın en “tehlikeli”, en karizmatik çiftinin set arkasındaki hazin sonunu görün! 😂 Şaka 🙃 Şebnem Akkaya’nın o buz gibi asaletinin altında aslında dünyalar tatlısı bir Nesrin, Hakan’ın o sert iş insanı duruşunun arkasında ise pırlanta gibi bir Armağan varmış, meğer bizi kandırıyorlarmış! 🤫 Türkiye onları izlerken nefesini tutuyor ama ben bu iki şahane yetenekle oynamaktan ve set arasında gülmekten büyük haz alıyorum. Oyunculuklarına zaten hayranım, dostluklarına daha da... iyi ki varsınız! 🤗🎬

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Esra Demirci
Esra Demirci
TV Editörü
Çocukluğumdan beri televizyonun başından kalkmamak o dönem ebeveynlerim tarafından azar işitmeme neden olsa da mesleğimin ilk adımlarını böyle attım. 2015 yılından beri editörlük yapıyorum. Kariyerimi 2024'ten itibaren Onedio bünyesinde yer alan TV kategorisiyle taçlandırdım. Burada TV, Dizi/Sinema ve Magazin Editörü olarak dizilerin ve gündüz kuşağının nabzını tutmaktan ve kendi yorumlarımı okuyucuyla buluşturmaktan çok zevk alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın