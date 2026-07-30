Daha 17'de Ayrılık İddiası Büyüyor! Çağdaş Onur Öztürk'ten Bir Paylaşım Daha

Geçtiğimiz gün dizinin genç başrol oyuncuları Çağan Efe Ak ve Ata Yaşat ile çekilen fotoğrafını paylaşan oyuncu, yaptığı duygusal paylaşım nedeniyle 'Diziden ayrılıyor mu?' sorularını gündeme getirmişti.

Çağdaş Onur Öztürk bu kez de dizide Şebnem ve Hakan karakterlerini canlandıran Nesrin Cavadzade ile Armağan Oğuz'la birlikte çekilen karelerini paylaştı. Rol arkadaşları için övgü dolu ifadeler kullanan oyuncunun bu paylaşımı da sosyal medyada dikkat çekti.

Peş peşe gelen set paylaşımları ve duygusal mesajlar, Daha 17 izleyicileri arasında ayrılık iddialarını yeniden gündeme taşıdı. Ancak şu ana kadar oyuncunun diziden ayrıldığına dair resmi bir açıklama yapılmadı.