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Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Pasif mi?

Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Pasif mi?

İnci Döşer
İnci Döşer - Onedio Üyesi
19.08.2026 - 13:00
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Bir ortamda fikrini ilk söyleyen sen misin, yoksa herkes konuştuktan sonra düşünceni paylaşmayı mı tercih ediyorsun? İstediğin bir şey olduğunda doğrudan söylemek mi daha kolay geliyor, yoksa karşı tarafı kırmamak için geri adım mı atıyorsun?

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Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Pasif mi?

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İnci Döşer
İnci Döşer
Onedio Üyesi
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