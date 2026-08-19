Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Pasif mi?
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Bir ortamda fikrini ilk söyleyen sen misin, yoksa herkes konuştuktan sonra düşünceni paylaşmayı mı tercih ediyorsun? İstediğin bir şey olduğunda doğrudan söylemek mi daha kolay geliyor, yoksa karşı tarafı kırmamak için geri adım mı atıyorsun?
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Evet/Hayır Testine Göre Karakterin Baskın mı Pasif mi?
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