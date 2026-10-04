Derin Psikoloji Testi: Narsist mi, Sadece Öz Güvenli mi?

Öz güvenli olmakla kendini herkesten üstün görmek arasındaki çizgi bazen düşündüğümüzden çok daha ince olabilir. Kendini sevmek, sınırlarını korumak, başarılarınla gurur duymak ve gerektiğinde “hayır” diyebilmek sağlıklı bir özgüvenin parçasıyken; sürekli onay beklemek, eleştiriye tahammül edememek veya başkalarının duygularını kendi ihtiyaçlarının önüne koymamak bambaşka bir tablo yaratabilir.

Üstelik dışarıdan bakıldığında bu iki durum birbirine oldukça benzeyebilir. Kendinden emin görünen biri gerçekten özgüvenli olabilir; fakat aynı davranışın altında yoğun bir onay ihtiyacı da bulunabilir. Peki senin davranışlarında hangisi daha baskın? İnsanlarla ilişkilerinde kendine verdiğin değer nerede bitiyor, başkalarının değerini gölgede bırakmaya nerede başlıyor?