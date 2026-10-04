Derin Psikoloji Testi: Narsist mi, Sadece Öz Güvenli mi?
Öz güvenli olmakla kendini herkesten üstün görmek arasındaki çizgi bazen düşündüğümüzden çok daha ince olabilir. Kendini sevmek, sınırlarını korumak, başarılarınla gurur duymak ve gerektiğinde “hayır” diyebilmek sağlıklı bir özgüvenin parçasıyken; sürekli onay beklemek, eleştiriye tahammül edememek veya başkalarının duygularını kendi ihtiyaçlarının önüne koymamak bambaşka bir tablo yaratabilir.
Üstelik dışarıdan bakıldığında bu iki durum birbirine oldukça benzeyebilir. Kendinden emin görünen biri gerçekten özgüvenli olabilir; fakat aynı davranışın altında yoğun bir onay ihtiyacı da bulunabilir. Peki senin davranışlarında hangisi daha baskın? İnsanlarla ilişkilerinde kendine verdiğin değer nerede bitiyor, başkalarının değerini gölgede bırakmaya nerede başlıyor?
1. Cinsiyetini seçerek başla!
2. Şimdi de yaşını seç!
3. Bir konuda senden daha başarılı olan biriyle karşılaştığında ilk tepkin ne olur?
4. Bir arkadaşın sana yaptığı bir eleştiride nasıl davranırsın?
5. Bir ilişkide senin için en önemli şeylerden biri hangisi?
6. Bir ortamda kimsenin seninle ilgilenmediğini fark ettin. Ne hissedersin?
7. Yakın olduğun biri senden daha fazla ilgi görmeye başladığında ne düşünürsün?
8. Bir tartışmada haksız olduğunu fark ettin. Ne yaparsın?
9. Bir başarını sosyal medyada paylaşırken asıl motivasyonun nedir?
10. Kendini tanımlarken aşağıdakilerden hangisi sana daha yakın?
“Kendini Seviyorsun Ama Kendini Dünyanın Merkezi Yapmıyorsun”
“Dışarıdan Güçlü, İçeride Daha Fazla Onay İhtiyacı”
“Değerini Görünür Olmak Üzerinden Ölçüyorsun”
“Kendini Korumak İçin Duvarları Yükseltmiş Olabilirsin”
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