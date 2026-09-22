Stres Anında Bu Davranışları Yapıyorsan Zihinsel Yaşın Sandığından Fazla Olabilir!
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Bazı insanlar streslenince daha çok konuşur, bazıları herkesten uzaklaşır, bazıları ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıp hayatına devam eder. Ama özellikle uzun süre yorulan insanlarda stresin etkisi çok daha sessiz ortaya çıkabilir: Mesajlara cevap vermemek, plan iptal etmek, en ufak seste sinirlenmek, sürekli uyumak istemek, hiçbir şey yapmak istememek...
Aşağıdaki 20 davranıştan kaç tanesini kendinde görüyorsun?
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Stresli ve zihinsel olarak çok yorulduğunda aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsun?
Eğer seçmek istediğin tüm şıkları seçtiysen.
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Zihinsel Yaşın: 20'lerinin Başları
Zihinsel Yaşın: 20'lerinin Sonları
Zihinsel Yaşın: 30'larının Ortaları
Zihinsel Yaşın: 40+
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