Stres Anında Bu Davranışları Yapıyorsan Zihinsel Yaşın Sandığından Fazla Olabilir!

Stres seni etkiliyor olsa da henüz stres karşısında tamamen kapanan bir noktada değilsin. Zorlandığında hâlâ insanlarla konuşabiliyor, plan yapabiliyor ve hayatın diğer alanlarını sürdürmeye devam edebiliyorsun. Bu, hiç yorulmadığın anlamına gelmiyor; yalnızca yaşadığın stresi hayatının tamamına yaymadan yönetebilme konusunda daha esnek olduğunu gösteriyor. İçinden “Ben bunu da hallederim.” deme ihtimalin oldukça yüksek.

Senin en büyük avantajın, sorunları büyümeden fark edebilmen olabilir. Bir şey seni rahatsız ettiğinde dikkatini başka bir şeye yöneltebilir, arkadaşlarınla görüşebilir veya biraz dinlenip yeniden toparlanabilirsin. Henüz hayatın bütün yükünü omuzlarında taşıyormuşsun gibi davranmıyorsun. Bu nedenle zihinsel olarak daha genç, daha spontane ve olaylara daha “Bir şekilde çözülür.” yaklaşan bir tarafın var.

Ama burada küçük bir uyarı var: Kendini güçlü hissetmen, sınırsız enerjin olduğu anlamına gelmiyor. Sürekli “Ben iyiyim.” diyerek dinlenme ihtiyacını görmezden gelirsen zamanla sen de diğer sonuçlardaki davranışlara yaklaşabilirsin. Şimdilik zihninin en güçlü tarafı esneklik. Yani yoruluyorsun ama henüz yorgunluğun seni yönetmesine izin vermiyorsun.