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Stres Anında Bu Davranışları Yapıyorsan Zihinsel Yaşın Sandığından Fazla Olabilir!

Stres Anında Bu Davranışları Yapıyorsan Zihinsel Yaşın Sandığından Fazla Olabilir!

Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç - Onedio Editörü
22.09.2026 - 14:39
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Bazı insanlar streslenince daha çok konuşur, bazıları herkesten uzaklaşır, bazıları ise hiçbir şey yokmuş gibi davranıp hayatına devam eder. Ama özellikle uzun süre yorulan insanlarda stresin etkisi çok daha sessiz ortaya çıkabilir: Mesajlara cevap vermemek, plan iptal etmek, en ufak seste sinirlenmek, sürekli uyumak istemek, hiçbir şey yapmak istememek...

Aşağıdaki 20 davranıştan kaç tanesini kendinde görüyorsun?

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Stresli ve zihinsel olarak çok yorulduğunda aşağıdakilerden hangilerini yapıyorsun?

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Zihinsel Yaşın: 20'lerinin Başları

Stres seni etkiliyor olsa da henüz stres karşısında tamamen kapanan bir noktada değilsin. Zorlandığında hâlâ insanlarla konuşabiliyor, plan yapabiliyor ve hayatın diğer alanlarını sürdürmeye devam edebiliyorsun. Bu, hiç yorulmadığın anlamına gelmiyor; yalnızca yaşadığın stresi hayatının tamamına yaymadan yönetebilme konusunda daha esnek olduğunu gösteriyor. İçinden “Ben bunu da hallederim.” deme ihtimalin oldukça yüksek.

Senin en büyük avantajın, sorunları büyümeden fark edebilmen olabilir. Bir şey seni rahatsız ettiğinde dikkatini başka bir şeye yöneltebilir, arkadaşlarınla görüşebilir veya biraz dinlenip yeniden toparlanabilirsin. Henüz hayatın bütün yükünü omuzlarında taşıyormuşsun gibi davranmıyorsun. Bu nedenle zihinsel olarak daha genç, daha spontane ve olaylara daha “Bir şekilde çözülür.” yaklaşan bir tarafın var.

Ama burada küçük bir uyarı var: Kendini güçlü hissetmen, sınırsız enerjin olduğu anlamına gelmiyor. Sürekli “Ben iyiyim.” diyerek dinlenme ihtiyacını görmezden gelirsen zamanla sen de diğer sonuçlardaki davranışlara yaklaşabilirsin. Şimdilik zihninin en güçlü tarafı esneklik. Yani yoruluyorsun ama henüz yorgunluğun seni yönetmesine izin vermiyorsun.

Zihinsel Yaşın: 20'lerinin Sonları

Sen artık stresin ne olduğunu teorik olarak değil, pratikte öğrenmişsin. Her problemi çözmeye çalışmak yerine bazı şeyleri görmezden gelmenin, bazı insanlardan uzaklaşmanın ve bazen “Bugünlük bu kadar.” demenin gerekli olduğunu biliyorsun. Zihnin hâlâ enerjik ama eskisi kadar sınırsız değil. Her davete gitmek, herkese yetişmek ve herkesin sorununu çözmek istemiyorsun.

Sende özellikle dikkat çeken şey, enerjini seçerek harcamaya başlaman. Önceden seni saatlerce meşgul edecek bir konu artık “Gerçekten bunun için kendimi yormaya değer mi?” sorusuyla karşılaşıyor. Bu bazen çevrendekiler tarafından ilgisizlik olarak algılanabilir ama aslında sen neye gerçekten enerji ayırman gerektiğini öğreniyorsun. İnsan seçiyorsun, ortam seçiyorsun, hatta tartışma seçiyorsun.

Zihinsel yaşının biraz daha büyük çıkmasının sebebi de tam olarak bu: Artık her savaşa girmek istemiyorsun. Fakat dikkat etmen gereken nokta, olgunluk ile tükenmişliği birbirine karıştırmamak. Her şeyi sakinlikle karşılamak gerçekten kabullenmekten kaynaklanıyorsa harika; ama hiçbir şeye tepki vermemek yalnızca artık enerjin kalmadığı içinse biraz durup kendine bakmanın zamanı gelmiş olabilir.

Zihinsel Yaşın: 30'larının Ortaları

Senin zihnin artık “Her şeyi halletmeliyim.” döneminden çıkıp “Her şeyi aynı anda halledemem.” dönemine girmiş. Streslendiğinde ilk refleksin daha fazla çabalamak değil, kendini geri çekmek oluyor. Mesajlara cevap vermek, insanlarla görüşmek, plan yapmak veya uzun uzun bir şey anlatmak bile gözünde ciddi bir enerji tüketimi haline gelebiliyor. Çünkü zihnin yalnızca yaşadığın probleme değil, uzun zamandır taşıdığın bütün diğer şeylere de tepki veriyor.

Muhtemelen çevrendekiler seni oldukça sakin biri olarak görüyor. Oysa kafanın içinde durum bundan çok farklı olabilir. Sen çoğu zaman bağırıp çağırmak yerine susuyorsun. Tartışmak yerine uzaklaşıyorsun. Açıklama yapmak yerine “Tamam.” diyorsun. Bunun nedeni genellikle umursamamak değil; artık her şeyi açıklayacak kadar enerjin olmaması.Zihinsel olarak belirli bir noktaya geldiğinde insanlarla mücadele etmektense kendi sessizliğini korumayı tercih ediyorsun.

Senin asıl ihtiyacın daha fazla motivasyon değil, muhtemelen daha az yük. Çünkü uzun süre güçlü kalmaya çalışan insanların bir noktadan sonra hiçbir şey yapmak istememesi şaşırtıcı değil. Senin zihinsel yaşını yükselten şey hayatı çok ciddiye alman değil; hayatın bazı gerçeklerini artık eskisi kadar romantikleştirmemen. Her insanı kurtaramayacağını, her problemi çözemeyeceğini ve bazen yalnızca dinlenmenin de yapılması gereken bir şey olduğunu öğrenmişsin.

Zihinsel Yaşın: 40+

Senin zihnin şu anda “Biraz yoruldum.” seviyesinden çok daha ileride olabilir. Çünkü verdiğin cevaplar stresin artık yalnızca belirli bir olay olduğunda ortaya çıkmadığını, günlük hayatındaki enerji seviyeni de etkileyebildiğinigösteriyor. İnsanlarla konuşmak, plan yapmak, mesajlara cevap vermek, geleceği düşünmek hatta bazen basit kararlar almak bile olduğundan daha büyük bir iş gibi gelebiliyor. Senin için en büyük lüks şu anda muhtemelen hiçbir şey yapmak zorunda olmadığın birkaç saat.

İlginç olan şu: Sen büyük ihtimalle dışarıdan hâlâ hayatını gayet normal sürdüren biri gibi görünüyorsun. İşini yapıyorsun, sorumluluklarını yerine getiriyorsun, insanlara cevap veriyorsun, gerektiğinde gülümsüyorsun. Ama bütün bunları yaptıktan sonra kendi başına kaldığında “Artık kimse benden hiçbir şey istemesin.” hissine kapılabiliyorsun. Bu, uzun süre güçlü kalmaya çalışan insanlarda görülebilen bir durum. Sürekli dayanıklı olmak da başlı başına yorucu bir şey.

Bu nedenle senin “zihinsel yaşın” yüksek çıkıyor; çünkü hayata karşı fazlasıyla erken bir şekilde enerji hesabı yapmayı öğrenmişsin. Hangi insanla görüşeceğini, hangi tartışmaya gireceğini, hangi plana katılacağını ve neyi görmezden geleceğini seçiyorsun. Fakat burada sonuçtan çıkarılacak en önemli mesaj “Sen çok olgunsun.” değil. Bazen zihinsel olarak olgun görünmek, aslında uzun süredir kendine gerektiğinden fazla yük bindirdiğinin işareti de olabilir. Dinlenmek için tamamen tükenmeyi beklemek zorunda değilsin.

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Tuğba Karakoç
Tuğba Karakoç
Onedio Editörü
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