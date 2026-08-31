Bu Davranışlara Sahipsen Kişiliğin Gizli Bir "Drama Queen" Olabilir!
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Hepimizin hayatında olayları biraz fazla büyüttüğü, 'Ben bunu hak etmedim!' diye içinden geçirdiği veya küçücük bir meseleyi kafasında saatlerce döndürdüğü anlar vardır. Peki ya bu davranışlar sandığından daha sık gerçekleşiyorsa?
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Bu Davranışlara Sahipsen Kişiliğin Gizli Bir "Drama Queen" Olabilir!
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