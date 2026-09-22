Herkesin Attığını O Topladı: 35 Yılda Çöpten 500'ün Üzerinde Tablo Çıkardı
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Ancak 66 yaşındaki Demir'in 35 yıldır sürdürdüğü bir uğraşı daha var.
Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çöp, odun ve metal parçalarını, kuruttuğu yapraklarla birleştirerek tablo yapıyor.
Ortaya çıkan eser sayısı bugün 500'ü aşmış durumda. Üç çocuk babası Demir, tablolarını ve biblolarını hem evinde hem iş yerinde sergiliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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