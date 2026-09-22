Herkesin Attığını O Topladı: 35 Yılda Çöpten 500'ün Üzerinde Tablo Çıkardı

Sami Demir'in bu işe başlamasının üzerinden 35 yıl geçti. Kullandığı malzemelerin ortak bir özelliği var: Hepsi bir başkası için çöptü.

Çevreden topladığı atıklar arasında odun ve metal parçaları da bulunuyor. Demir bunları, kuruttuğu yapraklarla bir araya getirip tablolara dönüştürüyor.

Tabloların yanı sıra çeşitli biblolar da yapıyor. Ortaya çıkan eserler için ayrı bir sergi salonu yok; Demir ürettiklerini yaşadığı evde ve çalıştığı iş yerinde sergiliyor.

Üç çocuk babası Demir'in asıl işi ise oto yedek parçası satmak. Ailesinin geçimini bu işten sağlıyor.