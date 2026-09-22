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Herkesin Attığını O Topladı: 35 Yılda Çöpten 500'ün Üzerinde Tablo Çıkardı

Herkesin Attığını O Topladı: 35 Yılda Çöpten 500'ün Üzerinde Tablo Çıkardı

Van
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
22.09.2026 - 15:51
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Van'ın Erciş ilçesinde yaşayan Sami Demir, oto yedek parçası satarak ailesinin geçimini sağlıyor. Ancak 66 yaşındaki Demir'in 35 yıldır sürdürdüğü bir uğraşı daha var.

Demir, çevreden topladığı atık malzemeleri sanat eserine dönüştürüyor. Çöp, odun ve metal parçalarını, kuruttuğu yapraklarla birleştirerek tablo yapıyor.

Ortaya çıkan eser sayısı bugün 500'ü aşmış durumda. Üç çocuk babası Demir, tablolarını ve biblolarını hem evinde hem iş yerinde sergiliyor.

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Malzemesinin Ortak Özelliği Var: Hepsi Bir Başkası İçin Çöptü

Malzemesinin Ortak Özelliği Var: Hepsi Bir Başkası İçin Çöptü

Sami Demir'in bu işe başlamasının üzerinden 35 yıl geçti. Kullandığı malzemelerin ortak bir özelliği var: Hepsi bir başkası için çöptü.

Çevreden topladığı atıklar arasında odun ve metal parçaları da bulunuyor. Demir bunları, kuruttuğu yapraklarla bir araya getirip tablolara dönüştürüyor.

Tabloların yanı sıra çeşitli biblolar da yapıyor. Ortaya çıkan eserler için ayrı bir sergi salonu yok; Demir ürettiklerini yaşadığı evde ve çalıştığı iş yerinde sergiliyor.

Üç çocuk babası Demir'in asıl işi ise oto yedek parçası satmak. Ailesinin geçimini bu işten sağlıyor.

Eser Sayısı 500'ü Aştı: "Hem Çevreyi Temizledim Hem Bilinç Aşıladım"

Eser Sayısı 500'ü Aştı: "Hem Çevreyi Temizledim Hem Bilinç Aşıladım"

Demir'in 35 yılda ürettiği tablo ve biblo sayısı 500'ün üzerinde.

Kendi ifadesiyle: 'Bugüne kadar çevreden topladıklarımla 500'ün üzerinde tablo ve çeşitli biblolar yaptım. Bunu yaparken hem çevreyi temizledim hem de insanlara çevre bilinci aşıladım.'

Bu cümle, yaptığı işin iki yönünü birden özetliyor. Ortaya çıkan her eser, aynı zamanda çevreden kaldırılmış bir atık anlamına geliyor. Demir'in anlatımında malzemeyi toplamakla eseri üretmek birbirinden ayrılmıyor; ikisi aynı işin parçası.

Çağrısı Gençler Üzerinden: "İyi Yetiştirirsek Doğayı da Korumuş Oluruz"

Çağrısı Gençler Üzerinden: "İyi Yetiştirirsek Doğayı da Korumuş Oluruz"

Demir, yaptığı işin amacını çevre bilincine dikkat çekmek olarak tanımlıyor. Mesajını ise özellikle yeni kuşaklar üzerinden kuruyor.

'Eğer bizler, gençlerimizi iyi yetiştirirsek iyi eğitirsek doğayı da en iyi şekilde korumuş oluruz' diyor Demir. Sözlerini şöyle tamamlıyor: 'Bu konuda herkesi çevreye karşı duyarlı olmaya çağırıyorum.'

35 yıl boyunca biriken eserler bugün Erciş'te bir evin ve bir dükkânın duvarlarını kaplıyor.

Emeğine sağlık Sami Bey!

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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