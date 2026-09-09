Evin Duvarlarını 20 Bin Diş Fırçası, Eski Yorgan ve Kotlarla Doldurdular
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İngiltere’deki Brighton Waste House’un duvarları, çoğu insanın çöpe atacağı binlerce eşya kullanılarak inşa edildi. Yapıda yaklaşık 20 bin diş fırçası, eski kot pantolonlar, yorganlar, DVD kutuları ve disketler değerlendirildi. Binanın dış cephesine eklenen deneysel kaplamalarda ise öğütülmüş istiridye kabukları kullanıldı.
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Binanın yüzde 85’inden fazlası atıklardan oluşuyor
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Yorganları yalıtıma, istiridye kabuklarını duvar kaplamasına dönüştürdüler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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