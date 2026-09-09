Evin Duvarlarını 20 Bin Diş Fırçası, Eski Yorgan ve Kotlarla Doldurdular

Waste House’a 2018’de eklenen uygulamalarda üniversitenin öğrenci yurtlarından çıkan eski yorganlar duvarların içinde yalıtım malzemesi olarak kullanıldı. Brighton’daki bir restorandan toplanan istiridye kabukları ise öğütülerek yakındaki bir inşaat alanından getirilen atık agregalarla karıştırıldı ve dış cepheye yerleştirilen karolara dönüştürüldü.

Yapı, yalnızca atıklarla hazırlanmış deneysel bir ev olarak sergilenmiyor. Üniversite tarafından kalıcı tasarım atölyesi ve yaşayan bir araştırma projesi olarak kullanılan binada, sıra dışı malzemelerin zaman içindeki dayanıklılığı ve yalıtım performansı takip ediliyor. Projenin amacı, yeniden kullanımın geçici uygulamalarla sınırlı kalmadan kalıcı yapılarda da mümkün olduğunu göstermek.