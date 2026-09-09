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Evin Duvarlarını 20 Bin Diş Fırçası, Eski Yorgan ve Kotlarla Doldurdular

Evin Duvarlarını 20 Bin Diş Fırçası, Eski Yorgan ve Kotlarla Doldurdular

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
09.09.2026 - 16:53
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İngiltere’deki Brighton Waste House’un duvarları, çoğu insanın çöpe atacağı binlerce eşya kullanılarak inşa edildi. Yapıda yaklaşık 20 bin diş fırçası, eski kot pantolonlar, yorganlar, DVD kutuları ve disketler değerlendirildi. Binanın dış cephesine eklenen deneysel kaplamalarda ise öğütülmüş istiridye kabukları kullanıldı.

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Binanın yüzde 85’inden fazlası atıklardan oluşuyor

Binanın yüzde 85’inden fazlası atıklardan oluşuyor

Mimar Duncan Baker-Brown tarafından tasarlanan Waste House, Brighton Üniversitesi öğrencileri ile meslek eğitimi alan gençlerin katkısıyla tamamlanarak 2014’te kullanıma açıldı. Binada kullanılan malzemelerin yüzde 85’inden fazlası evlerden, işletmelerden ve inşaat sahalarından toplanan atık veya ihtiyaç fazlası ürünlerden elde edildi.

Duvar bölmelerine yaklaşık 20 bin kullanılmış diş fırçasının yanı sıra 4 bin DVD kutusu, 2 bin disket ve yaklaşık 2 ton kot kumaşı yerleştirildi. Atıkların bir bölümü yalıtım, bir bölümü ise dolgu malzemesi olarak değerlendirildi. Binanın ahşap iskeletinde de inşaatlardan kalan kesilmiş parçalar ve kurtarılan kontrplaklar kullanıldı.

Yorganları yalıtıma, istiridye kabuklarını duvar kaplamasına dönüştürdüler

Yorganları yalıtıma, istiridye kabuklarını duvar kaplamasına dönüştürdüler

Waste House’a 2018’de eklenen uygulamalarda üniversitenin öğrenci yurtlarından çıkan eski yorganlar duvarların içinde yalıtım malzemesi olarak kullanıldı. Brighton’daki bir restorandan toplanan istiridye kabukları ise öğütülerek yakındaki bir inşaat alanından getirilen atık agregalarla karıştırıldı ve dış cepheye yerleştirilen karolara dönüştürüldü.

Yapı, yalnızca atıklarla hazırlanmış deneysel bir ev olarak sergilenmiyor. Üniversite tarafından kalıcı tasarım atölyesi ve yaşayan bir araştırma projesi olarak kullanılan binada, sıra dışı malzemelerin zaman içindeki dayanıklılığı ve yalıtım performansı takip ediliyor. Projenin amacı, yeniden kullanımın geçici uygulamalarla sınırlı kalmadan kalıcı yapılarda da mümkün olduğunu göstermek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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