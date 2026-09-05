Çöpe Giden Kahve Telvesi ve Kullanılmış Çayları 3D Yazıcıyla Mobilyaya Dönüştürdüler
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Londra’daki kafelerden toplanan kahve telvesi ile bubble tea dükkanlarından alınan kullanılmış çay yaprakları, çöpe gitmek yerine 3D yazıcıların ham maddesine dönüştürüldü. Tayvanlı üç tasarımcının yürüttüğü “After the Last Sip” projesinde organik atıklar PLA ile karıştırılarak mobilya, aydınlatma ve heykel üretiminde kullanılıyor.
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Atıklar beş aşamada baskı malzemesine dönüşüyor
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Kahve telvesinden lamba, çay yapraklarından mobilya ürettiler
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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