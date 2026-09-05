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Çöpe Giden Kahve Telvesi ve Kullanılmış Çayları 3D Yazıcıyla Mobilyaya Dönüştürdüler

Çöpe Giden Kahve Telvesi ve Kullanılmış Çayları 3D Yazıcıyla Mobilyaya Dönüştürdüler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
05.09.2026 - 15:18
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Londra’daki kafelerden toplanan kahve telvesi ile bubble tea dükkanlarından alınan kullanılmış çay yaprakları, çöpe gitmek yerine 3D yazıcıların ham maddesine dönüştürüldü. Tayvanlı üç tasarımcının yürüttüğü “After the Last Sip” projesinde organik atıklar PLA ile karıştırılarak mobilya, aydınlatma ve heykel üretiminde kullanılıyor.

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Atıklar beş aşamada baskı malzemesine dönüşüyor

Atıklar beş aşamada baskı malzemesine dönüşüyor

Chao-Chun Kung, Ching-Yu Lin ve Chen-Yang Chang tarafından geliştirilen çalışma, Londra’daki işletmelerden çay ve kahve atıklarının toplanmasıyla başlıyor. Islak durumdaki artıklar doğrudan baskıda kullanılamadığı için önce kurutuluyor, ardından daha tutarlı bir parçacık büyüklüğü elde edilinceye kadar öğütülüyor.

Hazırlanan organik parçalar, 3D baskıya uygun termoplastik bir malzeme olan PLA ile karıştırılıyor. Tasarımcılar karışımdaki atık oranının ve parçacık büyüklüğünün ürünlerin rengi, dokusu, ışık geçirgenliği ve yapısal dayanımı üzerindeki etkisini farklı denemelerle inceliyor.

Ortaya çıkan biyokompozit malzeme, parametrik tasarım araçları ve büyük ölçekli robotik 3D yazıcılarla katman katman biçimlendiriliyor. Süreç toplama, kurutma, öğütme, karıştırma ve baskı olmak üzere beş temel aşamadan oluşuyor. Başarısız baskılar ve kesilen parçalar da yeniden işlenerek sisteme geri kazandırılıyor.

Kahve telvesinden lamba, çay yapraklarından mobilya ürettiler

Kahve telvesinden lamba, çay yapraklarından mobilya ürettiler

Projede Chao-Chun Kung’un çay atıklarından hazırladığı “CHA / 茶” serisi, aynı geometrinin tabure, masa ve iki metre yüksekliğinde bir heykele dönüşebildiğini gösteriyor. “Iced Tea” lambalarında ise çay karışımının yarı saydam yapısı kullanılarak sıcak ve dağınık bir ışık elde ediliyor.

Ching-Yu Lin’in kahve telvesi içeren “Undetermined Shore” adlı ışıklı heykeli, Tayvan’ın sürekli değişen kıyı çizgisinden esinleniyor. Chen-Yang Chang’ın çalışmalarında da çay atıklı malzeme sürekli çizgiler ve çiçeği andıran formlar hâlinde basılıyor.

Mobilya, lamba ve heykeller 12-18 Eylül 2026 tarihlerinde Londra’daki çalışan bir 3D baskı atölyesinde sergilenecek. Ziyaretçiler tamamlanan ürünlerin yanında malzeme örneklerini, kesitleri ve başarısız baskıları da görebilecek. Böylece gündelik içecek atıklarının tasarım malzemesine dönüşme süreci bütünüyle gösterilecek.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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