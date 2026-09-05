Çöpe Giden Kahve Telvesi ve Kullanılmış Çayları 3D Yazıcıyla Mobilyaya Dönüştürdüler

Chao-Chun Kung, Ching-Yu Lin ve Chen-Yang Chang tarafından geliştirilen çalışma, Londra’daki işletmelerden çay ve kahve atıklarının toplanmasıyla başlıyor. Islak durumdaki artıklar doğrudan baskıda kullanılamadığı için önce kurutuluyor, ardından daha tutarlı bir parçacık büyüklüğü elde edilinceye kadar öğütülüyor.

Hazırlanan organik parçalar, 3D baskıya uygun termoplastik bir malzeme olan PLA ile karıştırılıyor. Tasarımcılar karışımdaki atık oranının ve parçacık büyüklüğünün ürünlerin rengi, dokusu, ışık geçirgenliği ve yapısal dayanımı üzerindeki etkisini farklı denemelerle inceliyor.

Ortaya çıkan biyokompozit malzeme, parametrik tasarım araçları ve büyük ölçekli robotik 3D yazıcılarla katman katman biçimlendiriliyor. Süreç toplama, kurutma, öğütme, karıştırma ve baskı olmak üzere beş temel aşamadan oluşuyor. Başarısız baskılar ve kesilen parçalar da yeniden işlenerek sisteme geri kazandırılıyor.