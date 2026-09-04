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Yaşam
Girişi de Yok Çıkışı da! Bu İstasyon Sadece Manzara İzlemek İçin Yapıldı

Girişi de Yok Çıkışı da! Bu İstasyon Sadece Manzara İzlemek İçin Yapıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
04.09.2026 - 18:14
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Japonya’nın Yamaguchi bölgesindeki Seiryu Miharashi İstasyonu, yolcuları bir kasabaya veya mahalleye ulaştırmak için yapılmadı. İstasyona çıkan bir yol, merdiven veya patika bulunmadığı için buraya karadan gitmek mümkün değil. Yolcular trenle geliyor, platformda Nishiki Nehri ve dağ manzarasını izliyor, ardından tekrar trene binerek yollarına devam ediyor.

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İstasyondan dışarı çıkabileceğiniz hiçbir yol bulunmuyor

İstasyondan dışarı çıkabileceğiniz hiçbir yol bulunmuyor

Nishikigawa Seiryu Hattı üzerinde bulunan Seiryu Miharashi İstasyonu 2019 yılında hizmete açıldı. Dağlık bir bölgede, Nishiki Nehri’nin hemen kenarında kurulan istasyon yalnızca tek bir platformdan oluşuyor. Çevresinde yerleşim olmadığı gibi platformdan dış dünyaya bağlanan yol, merdiven, rampa veya yaya patikası da bulunmuyor. 

Nehrin karşı tarafında yollar görülse bile istasyondan bunlara ulaşmanın bir yolu yok. Bu nedenle platforma ayak basmanın tek yolu, burada durmasına izin verilen bir trenle gelmek.

İstasyonun sıra dışı yapısı tesadüf değil. Seiryu Miharashi, klasik anlamda yolcu indirip bindiren bir ulaşım noktası yerine çevredeki doğal manzaranın izlenebilmesi için oluşturuldu. Hatta yapım sırasında gerekli malzemelerin bile bölgeye kara yoluyla değil trenlerle taşındığı aktarılıyor. Platforma gelen ziyaretçiler burada Nishiki Nehri’ni, dik dağ yamaçlarını ve çevredeki yoğun ormanı izleyebiliyor. İstasyondan başka bir yere yürümek mümkün olmadığı için ziyaretin tamamı trenin geliş ve dönüş programına bağlı.

Yaklaşık 15 dakika bekleyip geldikleri trene geri dönüyorlar

Yaklaşık 15 dakika bekleyip geldikleri trene geri dönüyorlar

Normal tarifedeki trenlerin tamamı istasyonda durmuyor. Seiryu Miharashi özellikle belirli özel seferler ve gezi trenleriyle ziyaret edilebiliyor. Bu seferlerde tren platformda yaklaşık 15 dakika beklerken yolcular aşağı inerek fotoğraf çekiyor ve nehir manzarasını izliyor. 

Süre sona erdiğinde ise gidebilecekleri başka bir yer olmadığı için yeniden aynı trene binmeleri gerekiyor. Böylece bir tren istasyonunun temel amacı olan “bir yere ulaşma” fikri tersine dönüyor; Seiryu Miharashi’de istasyonun kendisi yolculuğun varış noktası haline geliyor.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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