Girişi de Yok Çıkışı da! Bu İstasyon Sadece Manzara İzlemek İçin Yapıldı

Nishikigawa Seiryu Hattı üzerinde bulunan Seiryu Miharashi İstasyonu 2019 yılında hizmete açıldı. Dağlık bir bölgede, Nishiki Nehri’nin hemen kenarında kurulan istasyon yalnızca tek bir platformdan oluşuyor. Çevresinde yerleşim olmadığı gibi platformdan dış dünyaya bağlanan yol, merdiven, rampa veya yaya patikası da bulunmuyor.

Nehrin karşı tarafında yollar görülse bile istasyondan bunlara ulaşmanın bir yolu yok. Bu nedenle platforma ayak basmanın tek yolu, burada durmasına izin verilen bir trenle gelmek.

İstasyonun sıra dışı yapısı tesadüf değil. Seiryu Miharashi, klasik anlamda yolcu indirip bindiren bir ulaşım noktası yerine çevredeki doğal manzaranın izlenebilmesi için oluşturuldu. Hatta yapım sırasında gerekli malzemelerin bile bölgeye kara yoluyla değil trenlerle taşındığı aktarılıyor. Platforma gelen ziyaretçiler burada Nishiki Nehri’ni, dik dağ yamaçlarını ve çevredeki yoğun ormanı izleyebiliyor. İstasyondan başka bir yere yürümek mümkün olmadığı için ziyaretin tamamı trenin geliş ve dönüş programına bağlı.