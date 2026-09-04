Girişi de Yok Çıkışı da! Bu İstasyon Sadece Manzara İzlemek İçin Yapıldı
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Japonya’nın Yamaguchi bölgesindeki Seiryu Miharashi İstasyonu, yolcuları bir kasabaya veya mahalleye ulaştırmak için yapılmadı. İstasyona çıkan bir yol, merdiven veya patika bulunmadığı için buraya karadan gitmek mümkün değil. Yolcular trenle geliyor, platformda Nishiki Nehri ve dağ manzarasını izliyor, ardından tekrar trene binerek yollarına devam ediyor.
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İstasyondan dışarı çıkabileceğiniz hiçbir yol bulunmuyor
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Yaklaşık 15 dakika bekleyip geldikleri trene geri dönüyorlar
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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