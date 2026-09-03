Buzulun Üzerine 200 Metrekare Koyun Yünü Serdiler: İlk Sonuçlar Şaşırttı

Summit Foundation ile Lozan Üniversitesinin birlikte yürüttüğü deney için 22 Haziran 2026’da İsviçre’nin Les Diablerets bölgesindeki Tsanfleuron Buzulu seçildi. Farklı kalınlıklarda üretilen 10’a 10 metrelik iki koyun yünü örtüsü buzula serildi. Karşılaştırma yapılabilmesi için yanlarına aynı büyüklükte sentetik bir jeotekstil örtü yerleştirildi.

İsviçreli Fisolan şirketi tarafından hazırlanan yün örtüler, çakılla doldurulan eski malt çuvalları kullanılarak sabitlendi. Projenin amacı, rüzgâr ve yağış nedeniyle zamanla aşınarak çevreye plastik lifler bırakabilen polyester ve polipropilen örtülerin yerine yerel, yenilenebilir ve biyolojik olarak parçalanabilen bir malzeme kullanmak. İsviçre’de üretilen yünün yüzde 70’e varan bölümünün değerlendirilmeden yok edilmesi de fikrin geliştirilmesinde etkili oldu.

Örtülerin ortasına yerleştirilen kazıklar aracılığıyla kar ve buz seviyesindeki değişim iki haftada bir ölçüldü. İlk gözlemler, koyun yününün erimeyi yavaşlatma konusunda geleneksel örtülerle karşılaştırılabilir bir sonuç verdiğini gösterdi. Sentetik örtülerin kaplandıkları alandaki erimeyi yüzde 50 ile 70 arasında azaltabildiği biliniyor ancak proje ekibi, yün örtülere ait kesin oranın ayrıntılı inceleme tamamlanmadan açıklanamayacağını belirtiyor.