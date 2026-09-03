Buzulun Üzerine 200 Metrekare Koyun Yünü Serdiler: İlk Sonuçlar Şaşırttı
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İsviçre’de buzulların erimesini yavaşlatmak amacıyla kullanılan plastik esaslı örtülere doğal bir alternatif arayan araştırmacılar, Tsanfleuron Buzulu’nun 200 metrekarelik bölümünü koyun yünüyle kapladı. “Keep It Wool” adlı deneyde yün ve sentetik örtüler yaz boyunca karşılaştırıldı. İlk gözlemler yünün benzer koruma sağlayabildiğini gösterse de araştırmacılar ayrıntılı verilerin henüz incelendiğini belirtiyor.
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Buzulun üzerine iki dev koyun yünü örtüsü serildi
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Koyun yünü işe yarasa da buzulları kurtarmaya yetmiyor
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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