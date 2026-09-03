Saf Gözüken Ama Kandırılması En Zor 3 Burç!
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin
Karşınızdaki insanın anlattıklarına inanmış gibi görünmek, her sözü gerçekten kabul ettiğiniz anlamına gelmiyor. Bazıları ses tonundaki değişikliği, kaçamak bakışları ve birbirini tutmayan ayrıntıları hemen fark etmesine rağmen sessiz kalmayı tercih ediyor. Astrolog Amira Soofi’nin yorumlarına göre Başak, Akrep, Terazi ve Yengeç burçlarını kandırmak sanıldığı kadar kolay değil. Tepki vermemeleri gerçeği anlamadıklarını değil, gözlem yapmayı sürdürdüklerini gösterebiliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Başak burcu en küçük tutarsızlığı bile gözden kaçırmıyor
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Akrep burcu söylenenlerden çok gizlenenlere odaklanıyor
Terazi burcunun uyumlu görünümü insanları yanıltıyor
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın