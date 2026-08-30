Kaybetmeyi Hazmedemeyen Burçlar!

Astrolojide cesaret, hareket ve mücadeleyle ilişkilendirilen Koç, rekabetin en açık yaşandığı burçlar arasında sayılıyor. Bir hedef ortaya çıktığında beklemek yerine harekete geçmesi, yarışın içinde hemen kendine yer açmasını sağlıyor.

Koç’un kazanma isteğinde kendini kanıtlama arzusu öne çıkıyor. Spor, eğitim ya da iş hayatı fark etmeksizin, zorlayıcı bir hedef onun için geri çekilme nedeninden çok mücadeleye girme gerekçesi olarak yorumlanıyor.

Bu yüzden Koç için kaybetmeyi kabullenmek de kolay olmayabiliyor. Rekabeti heyecanlı bir mücadele olarak görmesi, önündeki engelleri aşma ve yeniden öne geçme isteğini canlı tutuyor.