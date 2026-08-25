Eylül Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç: Yeni Bir Dönem Başlıyor

Şans ve büyüme gezegeni Jüpiter’in Aslan’daki yolculuğu, bu burcun hayatında yaklaşık 12 yılda bir yaşanan önemli bir genişleme dönemini başlatmış durumda. Ağustos ayında Aslan burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından eylül, alınan kararların ve başlayan değişimlerin görünür olmaya başlayacağı ay olabilir. Yeni bir iş, taşınma, ilişki veya kişisel hedef gündeme gelebilir.

21 Eylül’de Merkür ile Jüpiter arasında oluşan olumlu açı; görüşme, başvuru, anlaşma ve beklenen haberler açısından Aslanların önünü açıyor. 27 Eylül’de Mars’ın Aslan’a geçmesiyle cesaret ve hareket gücü daha da artacak. Uzun süredir erteledikleri bir adımı atan Aslanlar, ayın son günlerinde hayatlarının yönünü değiştirecek gelişmeler yaşayabilir.