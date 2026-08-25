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Eylül Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç: Yeni Bir Dönem Başlıyor

Eylül Ayında Hayatı Değişecek 3 Burç: Yeni Bir Dönem Başlıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
25.08.2026 - 13:32
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Eylül 2026’da Venüs ve Merkür burç değiştirirken ayın sonunda Mars Aslan’a geçecek. Ağustos ayındaki tutulmaların etkileri de devam ederken üç burç için ilişkilerden kariyere kadar hayatın farklı alanlarında yeni bir dönem başlayacak.

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Aslan: Beklediği büyük çıkış geliyor

Aslan: Beklediği büyük çıkış geliyor

Şans ve büyüme gezegeni Jüpiter’in Aslan’daki yolculuğu, bu burcun hayatında yaklaşık 12 yılda bir yaşanan önemli bir genişleme dönemini başlatmış durumda. Ağustos ayında Aslan burcunda gerçekleşen Güneş tutulmasının ardından eylül, alınan kararların ve başlayan değişimlerin görünür olmaya başlayacağı ay olabilir. Yeni bir iş, taşınma, ilişki veya kişisel hedef gündeme gelebilir.

21 Eylül’de Merkür ile Jüpiter arasında oluşan olumlu açı; görüşme, başvuru, anlaşma ve beklenen haberler açısından Aslanların önünü açıyor. 27 Eylül’de Mars’ın Aslan’a geçmesiyle cesaret ve hareket gücü daha da artacak. Uzun süredir erteledikleri bir adımı atan Aslanlar, ayın son günlerinde hayatlarının yönünü değiştirecek gelişmeler yaşayabilir.

Terazi: Hayatının kontrolünü yeniden eline alıyor

Terazi: Hayatının kontrolünü yeniden eline alıyor

10 Eylül’de Merkür’ün Terazi’ye geçmesiyle iletişim trafiği hızlanacak. Teraziler uzun süredir kararsız kaldıkları bir konuda netleşebilir, önemli bir görüşme yapabilir veya kendilerini gelecekte farklı bir yere taşıyacak teklif alabilir. İlişkilerde susarak geçiştirilen meselelerin de açıkça konuşulması bekleniyor.

22 Eylül’de Güneş’in Terazi’ye geçmesi, burcun kişisel yeni yılını başlatacak. 28 Eylül’de Güneş ile değişim gezegeni Uranüs arasında kurulacak uyumlu açı ise beklenmedik fırsatları beraberinde getirebilir. Yeni çevreler, yolculuklar, eğitim veya dijital projeler Terazilerin önünde daha önce düşünmedikleri bir yol açabilir.

Akrep: Aşk ve para düzeni baştan kuruluyor

Akrep: Aşk ve para düzeni baştan kuruluyor

Venüs’ün 10 Eylül’de Akrep’e geçmesi, ilişkilerle maddi konuları ayın merkezine taşıyacak. Akrepler daha dikkat çekici hâle gelirken yeni bir ilişkiye başlayabilir veya mevcut ilişkilerinde önemli bir karar alabilir. Görünüşlerini değiştirmek, yeni bir kazanç kapısı açmak ya da kendi ihtiyaçlarını ilk sıraya koymak da gündeme gelebilir.

15 Eylül’de Venüs ile Plüton arasındaki sert açı, yürümeyen ilişkilerde saklanan sorunları görünür hâle getirebilir. Ay sonunda Merkür’ün de Akrep’e geçmesiyle ertelenen konuşmalar yapılacak ve belirsizlikler ortadan kalkmaya başlayacak. Bazı Akrepler bir dönemi tamamen kapatırken bazıları aşk, para veya kariyerde uzun süre devam edecek yeni bir sürecin ilk adımını atabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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