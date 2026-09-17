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Aynı Hizmete Farklı Zamanlarda Farklı Fiyat Ödememize Neden Olan 10 Ekonomik Mekanizma

etiket Aynı Hizmete Farklı Zamanlarda Farklı Fiyat Ödememize Neden Olan 10 Ekonomik Mekanizma

Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu - Onedio Editörü
17.09.2026 - 19:01
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Aynı hizmeti alırken farklı fiyatlar ödediğimiz oluyor. Bunun neden böyle olduğunu merak etmişsindir. Aynı hizmete başka zamanlarda farklı fiyatlar ödememizin nedenlerine bakalım mı?

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1. Enflasyon

1. Enflasyon

Fiyatların farklı zamanlarda değişmesinin en büyük nedeni enflasyon elbette. Enflasyon, aynı parayla daha az ürün ya da hizmet alınmasına neden oluyor. Bir sene önce berberde saçını 100 liraya kestirirken 1 yıl sonra 200 liraya kestirmen enflasyon nedeniyle olabiliyor yani.

2. Arz ve Talep

2. Arz ve Talep

Bir hizmete fazla talep oluyor ama yeterince ürün yoksa o zaman fiyatı artabiliyor. Ya da talep olmadığında fiyat düşebiliyor. Yani herhangi bir hizmetin arzı ve talebi ödediğimiz fiyatla yakından ilgili.

3. Fiyatlandırma

3. Fiyatlandırma

Bazı işletmeler fiyatları sabit tutmak istemiyor. Talebe ya da başka unsurlara göre fiyatları değiştiriyor. Uçak bileti ya da otel odası gibi hizmetlerde bu şekilde fiyat değişimi olabiliyor yani. Bugün aynı yere giden uçağa yüksek bir fiyat öderken 6 ay sonra çok daha ucuza alabiliyorsun.

4. Sezonluk Talep

4. Sezonluk Talep

Bazı hizmetlere belirli dönemlerde daha fazla talep oluyor. Yaz döneminde otellerin çok daha pahalı olması gibi mesela. Ama sezon dışında oteller çok daha ucuz oluyor. Bunun nedeni sezonluk talep işte!

5. İşçilik Maliyeti

5. İşçilik Maliyeti

Hizmet sektörü tamamen insana bağlı bir sektör. Çalışanlarla ilgili maliyetler sektörün önemli bir harcama kalemi. İşçilik maliyetleri arttığında bu hemen fiyatlara yansıyor. O yüzden farklı dönemlerde farklı fiyat ödeyebiliyoruz.

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6. İşletme Giderleri

6. İşletme Giderleri

İşçilik maliyetleri olduğu gibi işletmenin de giderleri var. Kira gibi giderler fiyatlandırmayı etkileyebiliyor yani. Eğer iki farklı zamanda hizmet fiyatları farklıysa o zaman işletmenin maliyetlerinde değişiklik olduğunu düşünebiliriz.

7. Döviz Kuru

7. Döviz Kuru

Döviz kurundaki değişimler fiyatları doğrudan etkiliyor. Hizmetle doğrudan ilgili olmasa bile etkileyebiliyor. O yüzden dönemsel olarak aynı hizmete farklı fiyat ödeyebiliyoruz.

8. Maliyet Enflasyonu

8. Maliyet Enflasyonu

Hizmetlerdeki fiyat değişiminin nedeni bazen maliyetlerdeki enflasyon olabiliyor. Hizmetin verildiği yerde kullanılan enerji, malzemeler ya da diğer her şeyin maliyeti yükseldiğinde o zaman işletmenin harcaması artıyor. Bu da hizmetin fiyatının farklı olmasına neden oluyor.

9. Vergiler

9. Vergiler

Vergilerin oranları değiştikçe hizmetlerin fiyatı değişebiliyor. O dönemde vergi artarsa hizmetin fiyatı artabiliyor doğal olarak. Yeni gelen vergiler hizmetlerin fiyatlarının o dönemde artmasına neden oluyor.

10. Rekabet

10. Rekabet

Aynı hizmeti sunan işletmeler arttıkça rekabet artıyor. Bu da hizmetin fiyatını etkiliyor elbette. Önce tek kişi aynı hizmeti yaparken fiyat yüksek olabilirken aynı hizmeti veren başka bir işletme açıldığında rekabet olacağı için fiyat değişebiliyor.

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Meryem Hazal Çamurcu
Meryem Hazal Çamurcu
Onedio Editörü
İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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