Aynı Hizmete Farklı Zamanlarda Farklı Fiyat Ödememize Neden Olan 10 Ekonomik Mekanizma
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Aynı hizmeti alırken farklı fiyatlar ödediğimiz oluyor. Bunun neden böyle olduğunu merak etmişsindir. Aynı hizmete başka zamanlarda farklı fiyatlar ödememizin nedenlerine bakalım mı?
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1. Enflasyon
2. Arz ve Talep
3. Fiyatlandırma
4. Sezonluk Talep
5. İşçilik Maliyeti
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6. İşletme Giderleri
7. Döviz Kuru
8. Maliyet Enflasyonu
9. Vergiler
10. Rekabet
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İngilizce Felsefe okurken Hukuk alanında ÇAP yaptım, sonrasında Siyaset Bilimi ve Sosyal Bilimler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Şu anda ise Gastronomi eğitimi alıyorum. 2022’den beri Onedio'da en doğru bilgiyle eğlenceli şekilde içerik üretmeye çalışıyorum.
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